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Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 14.10.2023 (обновлено: 20:30 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902808767.html
Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили
Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили - РИА Новости, 14.10.2023
Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили
О восстановлении Крымского моста, резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и настроениях в Запорожье — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:57
2023-10-14T20:30
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
украина
владимир зеленский
марат хуснуллин
алексей копайгородский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. О восстановлении Крымского моста, резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и настроениях в Запорожье — в материале РИА Новости.О Крымском мостеКрымский мост, поврежденный в июле этого года надводными беспилотниками ВСУ, полностью восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Движение автомобилей открыли по всем четырем полосам. Хуснуллин добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Ход спецоперацииЗа минувшие сутки ВСУ потеряли на всех участках фронта более 670 военнослужащих, 52 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, 87 автомобилей и 31 беспилотник.Вооруженные силы России отбили пять украинских атак на Запорожском направлении.Кроме того, российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский (Херсонская область).Украинские удары по российской территорииРоссийские системы ПВО в субботу утром (около 7:10 мск) уничтожили два украинских дрона у побережья Краснодарского края.Из-за атаки БПЛА временно ограничили полеты в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушли пять рейсов, с 7:25 воздушная гавань заработала в обычном режиме. Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, обошлось без пострадавших и разрушений.Военные также перехватили беспилотник в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что из-за падения обломков повреждения получил частный дом в селе Новая Деревня, пострадавших нет.В Запорожье ждут РоссиюГлава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье царит "атмосфера террора", а местные жители ждут прихода российской армии.По его словам, даже противник понимает, что город, с 30 сентября 2022 года входящий в состав России по Конституции, как и вся Запорожская область, ему не удержать, поэтому запрещает праздновать 80-летие со дня освобождения Запорожья от нацистской Германии.На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.Зеленский просит не писать о коррупцииРезонансное заявление сделала журналистка Юлия Мостовая. По словам главного редактора издания ZN.UA, президент Владимир Зеленский потребовал от украинских СМИ не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.На встрече с представителями прессы он сказал им "не под запись": "Молчите до победы", отметила Мостовая. Она считает, что при таком замалчивании "никакой победы" не будет.На закрытой встрече с журналистами речь шла о нашумевшем расследовании о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Мостовую возмутило, что Зеленский даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать.
https://ria.ru/20231014/most-1902777300.html
https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902531359.html
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россия, запорожье, украина, владимир зеленский, марат хуснуллин, алексей копайгородский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Украина, Владимир Зеленский, Марат Хуснуллин, Алексей Копайгородский, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили

Хуснуллин: поврежденный ВСУ в июле Крымский мост полностью восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. О восстановлении Крымского моста, резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и настроениях в Запорожье — в материале РИА Новости.

О Крымском мосте

Крымский мост, поврежденный в июле этого года надводными беспилотниками ВСУ, полностью восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Движение автомобилей открыли по всем четырем полосам. Хуснуллин добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Движение по восстановленному Крымскому мосту
Аксенов поблагодарил всех, кто работал над восстановлением Крымского моста
Вчера, 16:10

Ход спецоперации

За минувшие сутки ВСУ потеряли на всех участках фронта более 670 военнослужащих, 52 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, 87 автомобилей и 31 беспилотник.
Вооруженные силы России отбили пять украинских атак на Запорожском направлении.
Кроме того, российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский (Херсонская область).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2023Посмотреть

Украинские удары по российской территории

Российские системы ПВО в субботу утром (около 7:10 мск) уничтожили два украинских дрона у побережья Краснодарского края.
Из-за атаки БПЛА временно ограничили полеты в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушли пять рейсов, с 7:25 воздушная гавань заработала в обычном режиме. Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, обошлось без пострадавших и разрушений.
Военные также перехватили беспилотник в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что из-за падения обломков повреждения получил частный дом в селе Новая Деревня, пострадавших нет.
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Средства РЭБ подавили украинский беспилотник на подлете к Брянску
13 октября, 14:09

В Запорожье ждут Россию

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье царит "атмосфера террора", а местные жители ждут прихода российской армии.
По его словам, даже противник понимает, что город, с 30 сентября 2022 года входящий в состав России по Конституции, как и вся Запорожская область, ему не удержать, поэтому запрещает праздновать 80-летие со дня освобождения Запорожья от нацистской Германии.
На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье переименовали более 70 улиц
30 сентября, 19:16

Зеленский просит не писать о коррупции

Резонансное заявление сделала журналистка Юлия Мостовая. По словам главного редактора издания ZN.UA, президент Владимир Зеленский потребовал от украинских СМИ не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.
На встрече с представителями прессы он сказал им "не под запись": "Молчите до победы", отметила Мостовая. Она считает, что при таком замалчивании "никакой победы" не будет.
На закрытой встрече с журналистами речь шла о нашумевшем расследовании о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Мостовую возмутило, что Зеленский даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать.
Сенатор Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Сенатор: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине
2 октября, 22:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеУкраинаВладимир ЗеленскийМарат ХуснуллинАлексей КопайгородскийВооруженные силы Украины
 
 
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