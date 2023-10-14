https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902808767.html

Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили

Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили - РИА Новости, 14.10.2023

Спецоперация, 14 октября: поврежденный ВСУ Крымский мост восстановили

О восстановлении Крымского моста, резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и настроениях в Запорожье — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:57

2023-10-14T19:57

2023-10-14T20:30

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

украина

владимир зеленский

марат хуснуллин

алексей копайгородский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. О восстановлении Крымского моста, резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и настроениях в Запорожье — в материале РИА Новости.О Крымском мостеКрымский мост, поврежденный в июле этого года надводными беспилотниками ВСУ, полностью восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Движение автомобилей открыли по всем четырем полосам. Хуснуллин добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Ход спецоперацииЗа минувшие сутки ВСУ потеряли на всех участках фронта более 670 военнослужащих, 52 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, 87 автомобилей и 31 беспилотник.Вооруженные силы России отбили пять украинских атак на Запорожском направлении.Кроме того, российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский (Херсонская область).Украинские удары по российской территорииРоссийские системы ПВО в субботу утром (около 7:10 мск) уничтожили два украинских дрона у побережья Краснодарского края.Из-за атаки БПЛА временно ограничили полеты в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушли пять рейсов, с 7:25 воздушная гавань заработала в обычном режиме. Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, обошлось без пострадавших и разрушений.Военные также перехватили беспилотник в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что из-за падения обломков повреждения получил частный дом в селе Новая Деревня, пострадавших нет.В Запорожье ждут РоссиюГлава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье царит "атмосфера террора", а местные жители ждут прихода российской армии.По его словам, даже противник понимает, что город, с 30 сентября 2022 года входящий в состав России по Конституции, как и вся Запорожская область, ему не удержать, поэтому запрещает праздновать 80-летие со дня освобождения Запорожья от нацистской Германии.На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.Зеленский просит не писать о коррупцииРезонансное заявление сделала журналистка Юлия Мостовая. По словам главного редактора издания ZN.UA, президент Владимир Зеленский потребовал от украинских СМИ не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.На встрече с представителями прессы он сказал им "не под запись": "Молчите до победы", отметила Мостовая. Она считает, что при таком замалчивании "никакой победы" не будет.На закрытой встрече с журналистами речь шла о нашумевшем расследовании о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Мостовую возмутило, что Зеленский даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать.

https://ria.ru/20231014/most-1902777300.html

https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902531359.html

https://ria.ru/20230930/ulitsy-1899661336.html

https://ria.ru/20231002/senator-1900066839.html

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россия, запорожье, украина, владимир зеленский, марат хуснуллин, алексей копайгородский, вооруженные силы украины