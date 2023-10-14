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Посетителей Версальского дворца эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Посетителей Версальского дворца эвакуируют из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 14.10.2023

Посетителей Версальского дворца эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуируют из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:32

2023-10-14T17:32

2023-10-14T18:12

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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуируют из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на источники в полиции. "В Версальском дворце проходит эвакуация… Прозвучала угроза взрыва бомбы", - говорится в сообщении издания. Ранее музей Лувра в Париже закрыл свои двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации трёх тысяч посетителей. Оба инцидента произошли на следующий день, после того как во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231014/fr-1902741383.html

https://ria.ru/20231013/ataka-1902683708.html

https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html

https://ria.ru/20231013/napadenie-1902577304.html

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в мире, франция, россия, анси, исламское государство