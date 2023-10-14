https://ria.ru/20231014/sochi-1902738472.html

В Сочи более 15 улиц могут остаться без воды из-за технического сбоя

В Сочи более 15 улиц могут остаться без воды из-за технического сбоя - РИА Новости, 14.10.2023

В Сочи более 15 улиц могут остаться без воды из-за технического сбоя

Технический сбой на водонасосной станции "Дон" может оставить без воды более 15 улиц Хостинского района Сочи и частично центр курорта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:22

2023-10-14T12:22

2023-10-14T12:22

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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Технический сбой на водонасосной станции "Дон" может оставить без воды более 15 улиц Хостинского района Сочи и частично центр курорта, сообщили в пресс-службе муниципального унитарного предприятия (МУП) города "Водоканал". В пятницу без воды оставались 14 улиц в центре Сочи, там сторонняя строительная организация повредила водовод, обеспечивающий водоснабжением центр курорта. К вечеру воду дали. Сегодня коммунальное ЧП коснулось не только центра, но и Хостинского района. "Специалисты водоканала оперативно устраняют нештатную ситуацию, произошедшую на водопроводной насосной станции (ВНС) "Дон" в поселке Кудепста. В частности, на оборудовании объекта произошел технологический сбой. На время проведения восстановительных работ у некоторых жителей Хостинского района, а также в части центра Сочи могут наблюдаться перебои с питьевой водой", - говорится в Telegram-канале "Водоканала". Уточняется, что перебои с водой испытают жители улиц Водораздельная, Транспортная, Ясногорская, Метелева, Я. Фабрициуса, Ворошиловская, Бытха, Возрождения, Тепличная, Земляничная, Механизаторов, Есауленко, Благодатная, Курортный проспект, Лермонтова, Тургенева, Комсомольская, СТ "Фронтовик" и СТ "Агро". Подачу воды в дома сочинцев планируют восстановить до конца дня.

https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901429338.html

https://ria.ru/20231012/samolet-1902235872.html

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происшествия, сочи, лермонтов, возрождение, россия