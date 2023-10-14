https://ria.ru/20231014/sochi-1902718837.html

В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА

В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 14.10.2023

В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА

Сочинский морской торговый порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении украинских беспилотников у побережья Краснодарского края, суда выходят в РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T09:54

2023-10-14T09:54

2023-10-14T09:57

сочи

краснодарский край

россия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Сочинский морской торговый порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении украинских беспилотников у побережья Краснодарского края, суда выходят в море, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров. В субботу утром Минобороны информировало, что российские средства ПВО около 7.10 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам в РФ, уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря близ побережья Краснодарского края. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи, сейчас воздушная гавань работает штатно. По данным властей Сочи, жертв и разрушений при падении украинских беспилотников нет, все городские системы работают штатно. Как рассказал Владимиров, морской порт Сочи работает в обычном режиме. "Все штатно, без изменений", - отметил он агентству. Порт обслуживает крупные и маломерные суда, которые курсируют по всему побережью курорта, в том числе за рубеж.

https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html

сочи

краснодарский край

россия

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сочи, краснодарский край, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)