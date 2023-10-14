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В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 14.10.2023
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09:54 14.10.2023 (обновлено: 09:57 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/sochi-1902718837.html
В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА
В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 14.10.2023
В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА
Сочинский морской торговый порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении украинских беспилотников у побережья Краснодарского края, суда выходят в РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:54
2023-10-14T09:57
сочи
краснодарский край
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Сочинский морской торговый порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении украинских беспилотников у побережья Краснодарского края, суда выходят в море, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров. В субботу утром Минобороны информировало, что российские средства ПВО около 7.10 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам в РФ, уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря близ побережья Краснодарского края. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи, сейчас воздушная гавань работает штатно. По данным властей Сочи, жертв и разрушений при падении украинских беспилотников нет, все городские системы работают штатно. Как рассказал Владимиров, морской порт Сочи работает в обычном режиме. "Все штатно, без изменений", - отметил он агентству. Порт обслуживает крупные и маломерные суда, которые курсируют по всему побережью курорта, в том числе за рубеж.
https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html
сочи
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сочи, краснодарский край, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Сочи, Краснодарский край, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА

Сочинский порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на морской грузовой порт в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Сочинский морской торговый порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении украинских беспилотников у побережья Краснодарского края, суда выходят в море, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров.
В субботу утром Минобороны информировало, что российские средства ПВО около 7.10 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам в РФ, уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря близ побережья Краснодарского края. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи, сейчас воздушная гавань работает штатно. По данным властей Сочи, жертв и разрушений при падении украинских беспилотников нет, все городские системы работают штатно.
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Как рассказал Владимиров, морской порт Сочи работает в обычном режиме. "Все штатно, без изменений", - отметил он агентству.
Порт обслуживает крупные и маломерные суда, которые курсируют по всему побережью курорта, в том числе за рубеж.
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СочиКраснодарский крайРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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