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В районе Алеппо прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 15.10.2023
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23:55 14.10.2023 (обновлено: 07:42 15.10.2023)
https://ria.ru/20231014/siriya-1902837840.html
В районе Алеппо прогремели сильные взрывы
В районе Алеппо прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 15.10.2023
В районе Алеппо прогремели сильные взрывы
В районе аэропорта Алеппо, прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости очевидец с места событий. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-14T23:55
2023-10-15T07:42
алеппо
в мире
сирия
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ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. В районе аэропорта Алеппо, прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости очевидец с места событий."Сильные взрывы раздаются у международного аэропорта Алеппо", — заявил собеседник агентства.Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента передает, что влетно-посадочная полоса подверглась обстрелу. Не уточняется, кто произвел атаку.Позднее источник РИА Новости также подтвердил, что, по его данным, причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.Армия обороны Израиля ранее заявила об ударе по Сирии, назвав это ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/rakety-1902835645.html
https://ria.ru/20231013/aeroport-1902628222.html
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алеппо, в мире, сирия
Алеппо, В мире, Сирия
В районе Алеппо прогремели сильные взрывы

В районе аэропорта в Алеппо прогремели сильные взрывы

© Фото : SANAАлеппо
Алеппо - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
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ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. В районе аэропорта Алеппо, прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости очевидец с места событий.
«
"Сильные взрывы раздаются у международного аэропорта Алеппо", — заявил собеседник агентства.
Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента передает, что влетно-посадочная полоса подверглась обстрелу. Не уточняется, кто произвел атаку.
Позднее источник РИА Новости также подтвердил, что, по его данным, причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.
Армия обороны Израиля ранее заявила об ударе по Сирии, назвав это ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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13 октября, 18:13
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
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