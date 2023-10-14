https://ria.ru/20231014/siriya-1902837840.html

В районе Алеппо прогремели сильные взрывы

В районе Алеппо прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 15.10.2023

В районе Алеппо прогремели сильные взрывы

В районе аэропорта Алеппо, прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости очевидец с места событий. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-14T23:55

2023-10-14T23:55

2023-10-15T07:42

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ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. В районе аэропорта Алеппо, прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости очевидец с места событий."Сильные взрывы раздаются у международного аэропорта Алеппо", — заявил собеседник агентства.Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента передает, что влетно-посадочная полоса подверглась обстрелу. Не уточняется, кто произвел атаку.Позднее источник РИА Новости также подтвердил, что, по его данным, причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.Армия обороны Израиля ранее заявила об ударе по Сирии, назвав это ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/rakety-1902835645.html

https://ria.ru/20231013/aeroport-1902628222.html

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алеппо, в мире, сирия