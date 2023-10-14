Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии
ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии и поразили пять складов с оружием
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Министерство обороны РФ
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии, уничтожены 10 боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотников, поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с оружием, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня.
"В целях пресечения подобных попыток вчера ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", - говорится в сообщении.
Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Идлиб – пять обстрелов. В результате этого два сирийских военнослужащих получили ранения.
* Запрещенная в России террористическая организация.