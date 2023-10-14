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Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023
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22:04 14.10.2023 (обновлено: 07:42 15.10.2023)
https://ria.ru/20231014/siriya-1902827872.html
Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии
Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023
Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии
ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии, уничтожены 10 боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-14T22:04
2023-10-15T07:42
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии, уничтожены 10 боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотников, поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с оружием, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня. "В целях пресечения подобных попыток вчера ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", - говорится в сообщении. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Идлиб – пять обстрелов. В результате этого два сирийских военнослужащих получили ранения.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, сирия, алеппо, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Воздушно-космические силы России
Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии

ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии и поразили пять складов с оружием

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии, уничтожены 10 боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотников, поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с оружием, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня.
"В целях пресечения подобных попыток вчера ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", - говорится в сообщении.
Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Идлиб – пять обстрелов. В результате этого два сирийских военнослужащих получили ранения.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных
12 октября, 14:43
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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