https://ria.ru/20231014/siriya-1902827872.html

Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии

Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023

Российские ВКС ударили по объектам боевиков в Сирии

ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии, уничтожены 10 боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-14T22:04

2023-10-14T22:04

2023-10-15T07:42

в мире

россия

сирия

алеппо

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733768763_0:45:956:582_1920x0_80_0_0_c87d622f6f6025973b3c0a8b2d8b8ae7.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии, уничтожены 10 боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотников, поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с оружием, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня. "В целях пресечения подобных попыток вчера ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", - говорится в сообщении. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Идлиб – пять обстрелов. В результате этого два сирийских военнослужащих получили ранения.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231012/dzhikhadisty-1902263421.html

россия

сирия

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, алеппо, воздушно-космические силы россии