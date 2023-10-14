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Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах
Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 14.10.2023
Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах
Гагаринский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по статье о непредоставлении отчетности иностранным... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:09
2023-10-14T17:09
2023-10-14T18:04
москва
евгений чичваркин
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по статье о непредоставлении отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Чичваркина* Е.А. Дата его рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства. Бизнесмену просит штраф до 50 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иностранных агентов 3 июня 2022 года. В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231013/inoagenty-1902676012.html
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москва, евгений чичваркин, россия, происшествия, украина
Москва, Евгений Чичваркин, Россия, Происшествия, Украина
Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах
Бизнесмена Чичваркина могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по статье о непредоставлении отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Чичваркина* Е.А. Дата его рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства.
Бизнесмену просит штраф до 50 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ
.
Чичваркина* включили в реестр физлиц-иностранных агентов 3 июня 2022 года.
В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина
.
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.