https://ria.ru/20231014/shtraf-1902788962.html

Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах

Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 14.10.2023

Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах

Гагаринский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по статье о непредоставлении отчетности иностранным... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:09

2023-10-14T17:09

2023-10-14T18:04

москва

евгений чичваркин

россия

происшествия

украина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по статье о непредоставлении отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Чичваркина* Е.А. Дата его рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства. Бизнесмену просит штраф до 50 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иностранных агентов 3 июня 2022 года. В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231013/inoagenty-1902676012.html

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москва, евгений чичваркин, россия, происшествия, украина