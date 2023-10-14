https://ria.ru/20231014/sammit-1902773850.html
Участники саммита Р20 включили в заявление позицию по Украине
Участники саммита Р20 включили в заявление позицию по Украине - РИА Новости, 14.10.2023
Участники саммита Р20 включили в заявление позицию по Украине
Участники парламентского саммита стран "большой двадцатки" (P20) включили в свое заявление позицию по Украине, согласованную на саммите лидеров стран G20. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:52
2023-10-14T15:52
2023-10-14T15:52
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Участники парламентского саммита стран "большой двадцатки" (P20) включили в свое заявление позицию по Украине, согласованную на саммите лидеров стран G20. В принятом по итогам прошедшего в Нью-Дели саммита совместном заявлении отмечается, что "параграфы 19-26 взяты из Нью-Делийской декларации лидеров G20". Как отмечал ранее глава МИД России Сергей Лавров, украинский кризис упомянут в декларации лидеров G20 "исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН". Заседание парламентского форума стран "Большой двадцатки" проходило в Нью-Дели 13-14 октября. В нем принимали участие председатели и заместители спикеров парламентов из стран-членов "двадцатки" и приглашенных государств.
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в мире, украина, нью-дели, россия, сергей лавров, большая двадцатка, оон
В мире, Украина, Нью-Дели, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, ООН
Участники саммита Р20 включили в заявление позицию по Украине
Участники саммита Р20 включили в заявление позицию по Украине, принятую на G20