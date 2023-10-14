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В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией - РИА Новости, 14.10.2023
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией
Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T18:02
2023-10-14T18:02
2023-10-14T18:02
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации. "В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга. Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", - говорится в заявлении. В компании заявили, что Турция "не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, турция, россия, природный газ, в мире
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Природный газ, В мире
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией
В Турции опровергли сообщения о газовом долге перед РФ в 27,5 миллиарда долларов
АНКАРА, 14 окт – РИА Новости.
Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ
опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации.
"В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга. Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", - говорится в заявлении.
В компании заявили, что Турция "не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".
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