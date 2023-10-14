Рейтинг@Mail.ru
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/rf-1902796419.html
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией - РИА Новости, 14.10.2023
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией
Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T18:02
2023-10-14T18:02
экономика
цены на нефть
турция
россия
природный газ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/28/1512772899_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_6a61434354f9399fa5c304a515505da1.jpg
АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации. "В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга. Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", - говорится в заявлении. В компании заявили, что Турция "не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".
https://ria.ru/20231014/gaz-1902746229.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/28/1512772899_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_cbbd5de132d5fc0ab91ed8f7831148ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, турция, россия, природный газ, в мире
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Природный газ, В мире
В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией

В Турции опровергли сообщения о газовом долге перед РФ в 27,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газовое оборудование. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации.
"В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга. Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", - говорится в заявлении.
В компании заявили, что Турция "не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".
Города мира. Баку - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции
13:15
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияПриродный газВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала