https://ria.ru/20231014/rf-1902796419.html

В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией

В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией - РИА Новости, 14.10.2023

В Турции опровергли сообщения о миллиардном газовом долге перед Россией

Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:02

2023-10-14T18:02

2023-10-14T18:02

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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации. "В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга. Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", - говорится в заявлении. В компании заявили, что Турция "не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".

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экономика, цены на нефть, турция, россия, природный газ, в мире