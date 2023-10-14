https://ria.ru/20231014/rf-1902733766.html

Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС

Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС - РИА Новости, 14.10.2023

Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала политизированной структурой, и Россия может поднять вопрос о целесообразности... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:49

2023-10-14T11:49

2023-10-14T18:49

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала политизированной структурой, и Россия может поднять вопрос о целесообразности дальнейшего участия в этой организации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "ПАЧЭС, которая создавалась как <...> хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру. Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее", — сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках "Парламентской двадцатки". В начале мая российские сенаторы участвовали в работе 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре. Руководитель делегации Алексей Кондратенко отметил тогда, что ассамблея находится в глубоком, сознательно созданном кризисе и потеряла свой уникальный характер. В кулуарах майского саммита один из членов российской делегации подвергся нападению со стороны украинского депутата. Он получил удары по лицу и голове, ему потребовалась медицинская помощь, но обошлось без серьезных последствий. Российское посольство обратило внимание турецких властей на этот случай и выразило надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп принес российской делегации свои извинения.Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В нее входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Шесть государств (Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Словакия, Франция) и 13 организаций имеют статус наблюдателей.

https://ria.ru/20231014/vizit-1902729491.html

https://ria.ru/20231014/putin-1902723956.html

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россия, анкара (провинция), турция, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, алексей ерхов, пачэс, в мире