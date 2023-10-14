Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС
Матвиенко: РФ может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала политизированной структурой, и Россия может поднять вопрос о целесообразности дальнейшего участия в этой организации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"ПАЧЭС, которая создавалась как <...> хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру. Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее", — сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках "Парламентской двадцатки".
В начале мая российские сенаторы участвовали в работе 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре. Руководитель делегации Алексей Кондратенко отметил тогда, что ассамблея находится в глубоком, сознательно созданном кризисе и потеряла свой уникальный характер.
В кулуарах майского саммита один из членов российской делегации подвергся нападению со стороны украинского депутата. Он получил удары по лицу и голове, ему потребовалась медицинская помощь, но обошлось без серьезных последствий. Российское посольство обратило внимание турецких властей на этот случай и выразило надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп принес российской делегации свои извинения.
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В нее входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Шесть государств (Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Словакия, Франция) и 13 организаций имеют статус наблюдателей.