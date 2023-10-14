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Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС - РИА Новости, 14.10.2023
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11:49 14.10.2023 (обновлено: 18:49 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/rf-1902733766.html
Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС
Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС - РИА Новости, 14.10.2023
Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала политизированной структурой, и Россия может поднять вопрос о целесообразности... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:49
2023-10-14T18:49
россия
анкара (провинция)
турция
валентина матвиенко
нуман куртулмуш
алексей ерхов
пачэс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала политизированной структурой, и Россия может поднять вопрос о целесообразности дальнейшего участия в этой организации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "ПАЧЭС, которая создавалась как &lt;...&gt; хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру. Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее", — сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках "Парламентской двадцатки". В начале мая российские сенаторы участвовали в работе 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре. Руководитель делегации Алексей Кондратенко отметил тогда, что ассамблея находится в глубоком, сознательно созданном кризисе и потеряла свой уникальный характер. В кулуарах майского саммита один из членов российской делегации подвергся нападению со стороны украинского депутата. Он получил удары по лицу и голове, ему потребовалась медицинская помощь, но обошлось без серьезных последствий. Российское посольство обратило внимание турецких властей на этот случай и выразило надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп принес российской делегации свои извинения.Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В нее входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Шесть государств (Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Словакия, Франция) и 13 организаций имеют статус наблюдателей.
https://ria.ru/20231014/vizit-1902729491.html
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россия, анкара (провинция), турция, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, алексей ерхов, пачэс, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, Валентина Матвиенко, Нуман Куртулмуш, Алексей Ерхов, ПАЧЭС, В мире
Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС

Матвиенко: РФ может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала политизированной структурой, и Россия может поднять вопрос о целесообразности дальнейшего участия в этой организации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"ПАЧЭС, которая создавалась как <...> хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру. Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее", — сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках "Парламентской двадцатки".
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В начале мая российские сенаторы участвовали в работе 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре. Руководитель делегации Алексей Кондратенко отметил тогда, что ассамблея находится в глубоком, сознательно созданном кризисе и потеряла свой уникальный характер.
В кулуарах майского саммита один из членов российской делегации подвергся нападению со стороны украинского депутата. Он получил удары по лицу и голове, ему потребовалась медицинская помощь, но обошлось без серьезных последствий. Российское посольство обратило внимание турецких властей на этот случай и выразило надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп принес российской делегации свои извинения.
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В нее входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Шесть государств (Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Словакия, Франция) и 13 организаций имеют статус наблюдателей.
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РоссияАнкара (провинция)ТурцияВалентина МатвиенкоНуман КуртулмушАлексей ЕрховПАЧЭСВ мире
 
 
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