https://ria.ru/20231014/rf-1902727013.html
В России могут ввести День бабушки
В России могут ввести День бабушки - РИА Новости, 14.10.2023
В России могут ввести День бабушки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении в России Дня бабушки. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:55
2023-10-14T10:55
2023-10-14T11:23
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении в России Дня бабушки. "В жизни каждого человека, его воспитании особую роль играет бабушка. Я свою до сих пор вспоминаю с теплом... У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?" - сообщил Володин. На момент, когда число проголосовавших достигло 45 тысяч человек, 82 процента опрошенных высказались "за".
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
В России могут ввести День бабушки
Володин запустил опрос о введении в России Дня бабушки