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Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан России - РИА Новости, 14.10.2023
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09:11 14.10.2023 (обновлено: 09:12 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/rf-1902714296.html
Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан России
Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан России - РИА Новости, 14.10.2023
Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан России
Правительство Финляндии зимой рассмотрит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:11
2023-10-14T09:12
финляндия
россия
хельсинки
виктор олерский
объединенная судостроительная корпорация
евросоюз
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии зимой рассмотрит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью. "Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях", - заявил он в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном в субботу. Уточняется, что даже такой запрет предусматривает ряд исключений, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны. Кроме того, будет усилен контроль за сделками. "Чтобы не получилось так, как в свое время, когда выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки, или что-то еще", - сказал министр. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы. Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет. Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard ранее на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала совладельцам "Водохода" эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy. ОСК получила в рамках сделки Невский ССЗ и 35 миллионов евро. Председателем правления Helsinki Shipyard стал экс-замминистра транспорта РФ и бывший руководитель Росморречфлота Виктор Олерский. 26 марта 2023 года верфь объявила, что вступила в процесс переговоров с Chantier Davie Canada о потенциальной покупке активов.
https://ria.ru/20231012/mid-1902269805.html
https://ria.ru/20231014/mo-1902711436.html
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финляндия, россия, хельсинки, виктор олерский, объединенная судостроительная корпорация, евросоюз, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), в мире, политика, общество, санкции
Финляндия, Россия, Хельсинки, Виктор Олерский, Объединенная судостроительная корпорация, Евросоюз, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), В мире, Политика, Общество, Санкции
Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан России

Хяккянен: Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан РФ

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкКПП, Финляндия
КПП, Финляндия - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии зимой рассмотрит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью.
"Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях", - заявил он в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном в субботу.
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Уточняется, что даже такой запрет предусматривает ряд исключений, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны.
Кроме того, будет усилен контроль за сделками.
"Чтобы не получилось так, как в свое время, когда выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки, или что-то еще", - сказал министр.
Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.
Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard ранее на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала совладельцам "Водохода" эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy. ОСК получила в рамках сделки Невский ССЗ и 35 миллионов евро. Председателем правления Helsinki Shipyard стал экс-замминистра транспорта РФ и бывший руководитель Росморречфлота Виктор Олерский. 26 марта 2023 года верфь объявила, что вступила в процесс переговоров с Chantier Davie Canada о потенциальной покупке активов.
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