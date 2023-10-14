https://ria.ru/20231014/ratifikatsiya-1902735501.html

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута - РИА Новости, 14.10.2023

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда, сообщается на президентском сайте. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:01

2023-10-14T12:01

2023-10-14T14:23

в мире

армения

ваагн хачатурян

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867788980_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_624619ff11d1573dc42578cecdf4dff2.jpg

ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда, сообщается на президентском сайте."Хачатурян подписал закон о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС", — говорится в публикации.Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом.Ситуация с ратификацией Ереваном Римского статута МУСГолосование по закону о ратификации Римского статута состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, процедура ратификации противоречит конституции страны, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия. В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", заявляли, что решение о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями и нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.При этом глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья статута позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС. По словам Варданяна, Ереван может подписать подобные соглашения и с другими странами, которые не желают признавать приоритетность суда.В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900213151.html

https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ваагн хачатурян, международный уголовный суд