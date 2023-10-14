Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда, сообщается на президентском сайте.
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"Хачатурян подписал закон о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС", — говорится в публикации.
Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Россия расценила присоединение Еревана к Римскому статуту как недружественный шаг.
Ситуация с ратификацией Ереваном Римского статута МУС
Голосование по закону о ратификации Римского статута состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, процедура ратификации противоречит конституции страны, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия. В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", заявляли, что решение о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями и нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.
При этом глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья статута позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС. По словам Варданяна, Ереван может подписать подобные соглашения и с другими странами, которые не желают признавать приоритетность суда.
В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.