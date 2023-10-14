Рейтинг@Mail.ru
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 14.10.2023 (обновлено: 14:23 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ratifikatsiya-1902735501.html
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута - РИА Новости, 14.10.2023
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда, сообщается на президентском сайте. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:01
2023-10-14T14:23
в мире
армения
ваагн хачатурян
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867788980_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_624619ff11d1573dc42578cecdf4dff2.jpg
ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда, сообщается на президентском сайте.&quot;Хачатурян подписал закон о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС&quot;, — говорится в публикации.Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом.Ситуация с ратификацией Ереваном Римского статута МУСГолосование по закону о ратификации Римского статута состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, процедура ратификации противоречит конституции страны, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия. В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", заявляли, что решение о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями и нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.При этом глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья статута позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС. По словам Варданяна, Ереван может подписать подобные соглашения и с другими странами, которые не желают признавать приоритетность суда.В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900213151.html
https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867785511_0:37:2632:2011_1920x0_80_0_0_7366ef48413f008bcd5f318df2ee1209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ваагн хачатурян, международный уголовный суд
В мире, Армения, Ваагн Хачатурян, Международный уголовный суд
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда, сообщается на президентском сайте.
«

"Хачатурян подписал закон о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС", — говорится в публикации.

Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Россия расценила присоединение Еревана к Римскому статуту как недружественный шаг.

Вид на Ереван, Армения - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Ратификация Арменией Римского статута вызовет цепную реакцию, заявили в ГД
3 октября, 16:56

Ситуация с ратификацией Ереваном Римского статута МУС

Голосование по закону о ратификации Римского статута состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, процедура ратификации противоречит конституции страны, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия. В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", заявляли, что решение о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями и нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.
При этом глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья статута позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС. По словам Варданяна, Ереван может подписать подобные соглашения и с другими странами, которые не желают признавать приоритетность суда.
В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Вид на Большой Каменный мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС Арменией
3 октября, 14:50
 
В миреАрменияВаагн ХачатурянМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала