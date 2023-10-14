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Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России - РИА Новости, 14.10.2023
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15:43 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/raskhody-1902772670.html
Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России
Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России - РИА Новости, 14.10.2023
Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России
Правительству Германии необходимо инвестировать в первую очередь в инфраструктуру, образование и строительство жилых домов, нежели чем в бундесвер из-за... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:43
2023-10-14T15:43
в мире
германия
герхард шредер
россия
олаф шольц
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Правительству Германии необходимо инвестировать в первую очередь в инфраструктуру, образование и строительство жилых домов, нежели чем в бундесвер из-за опасности, которая якобы исходит от РФ, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Süddeutsche Zeitung. "Вы всерьёз верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии?" — заявил он, комментируя увеличение расходов правительства на боеспособность немецкой армии. Шрёдер раскритиковал на фоне иных проблем в Германии, требующих немалых инвестиций, создание спецфонда для немецкой армии. "Шольц сказал: 100 миллиардов для бундесвера - и никто не знает, зачем", - подчеркнул он. Вместо того, чтобы инвестировать в первую очередь в перевооружение, бывший канцлер призвал вкладывать средства в инфраструктуру, образование и создание жилого фонда, где, по выражению Шрёдера, особенно велико недовольство граждан ФРГ. Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы. Необходимость данных инвестиций канцлер объяснил началом конфликта на Украине, обозначив его термином "Zeitenwende", что в переводе с немецкого означает "поворотный момент" или "смена эпохи".
https://ria.ru/20231013/ispug-1902410053.html
https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html
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в мире, германия, герхард шредер, россия, олаф шольц, бундестаг германии
В мире, Германия, Герхард Шредер, Россия, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России

Экс-канцлер Шредер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Правительству Германии необходимо инвестировать в первую очередь в инфраструктуру, образование и строительство жилых домов, нежели чем в бундесвер из-за опасности, которая якобы исходит от РФ, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Süddeutsche Zeitung.
«
"Вы всерьёз верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии?" — заявил он, комментируя увеличение расходов правительства на боеспособность немецкой армии.
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Шрёдер раскритиковал на фоне иных проблем в Германии, требующих немалых инвестиций, создание спецфонда для немецкой армии. "Шольц сказал: 100 миллиардов для бундесвера - и никто не знает, зачем", - подчеркнул он.
Вместо того, чтобы инвестировать в первую очередь в перевооружение, бывший канцлер призвал вкладывать средства в инфраструктуру, образование и создание жилого фонда, где, по выражению Шрёдера, особенно велико недовольство граждан ФРГ.
Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы. Необходимость данных инвестиций канцлер объяснил началом конфликта на Украине, обозначив его термином "Zeitenwende", что в переводе с немецкого означает "поворотный момент" или "смена эпохи".
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