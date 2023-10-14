https://ria.ru/20231014/raskhody-1902772670.html

Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России

Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России - РИА Новости, 14.10.2023

Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России

Правительству Германии необходимо инвестировать в первую очередь в инфраструктуру, образование и строительство жилых домов, нежели чем в бундесвер из-за... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:43

2023-10-14T15:43

2023-10-14T15:43

в мире

германия

герхард шредер

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олаф шольц

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Правительству Германии необходимо инвестировать в первую очередь в инфраструктуру, образование и строительство жилых домов, нежели чем в бундесвер из-за опасности, которая якобы исходит от РФ, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Süddeutsche Zeitung. "Вы всерьёз верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии?" — заявил он, комментируя увеличение расходов правительства на боеспособность немецкой армии. Шрёдер раскритиковал на фоне иных проблем в Германии, требующих немалых инвестиций, создание спецфонда для немецкой армии. "Шольц сказал: 100 миллиардов для бундесвера - и никто не знает, зачем", - подчеркнул он. Вместо того, чтобы инвестировать в первую очередь в перевооружение, бывший канцлер призвал вкладывать средства в инфраструктуру, образование и создание жилого фонда, где, по выражению Шрёдера, особенно велико недовольство граждан ФРГ. Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы. Необходимость данных инвестиций канцлер объяснил началом конфликта на Украине, обозначив его термином "Zeitenwende", что в переводе с немецкого означает "поворотный момент" или "смена эпохи".

https://ria.ru/20231013/ispug-1902410053.html

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в мире, германия, герхард шредер, россия, олаф шольц, бундестаг германии