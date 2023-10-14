https://ria.ru/20231014/proverka-1902823012.html
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации - РИА Новости, 14.10.2023
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации
Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T21:09
2023-10-14T21:09
2023-10-14T21:09
происшествия
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152364/85/1523648574_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2e696f78b4411889770eb07f8ca48c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. Ранее Telegram-канал "Хабарейро. Хабаровск" опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как в коридоре на скамейке возле стены сидит, как сообщалось, преподаватель и учащийся, у которого на коленях лежит открытый ноутбук. Буквально через несколько секунд стену "пробивает" мощный поток грязной жидкости, окатив людей. Утверждалось, что это якобы прорвало канализацию. Кадры быстро разлетелись по сети, в обсуждениях некоторые пользователи сообщали, что прорвало не канализацию, а "это цемент, когда крышу чинили". "Прокуратура Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что также оценят действия должностных лиц техникума.
https://ria.ru/20230719/zatoplenie-1885117181.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152364/85/1523648574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5abc67f283125341e86a5b0f0de90303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации
Прокуратура проверит техникум в Хабаровске после сообщения о прорыве канализации
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
Ранее Telegram-канал "Хабарейро. Хабаровск" опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как в коридоре на скамейке возле стены сидит, как сообщалось, преподаватель и учащийся, у которого на коленях лежит открытый ноутбук. Буквально через несколько секунд стену "пробивает" мощный поток грязной жидкости, окатив людей. Утверждалось, что это якобы прорвало канализацию. Кадры быстро разлетелись по сети, в обсуждениях некоторые пользователи сообщали, что прорвало не канализацию, а "это цемент, когда крышу чинили".
"Прокуратура Хабаровска
проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что также оценят действия должностных лиц техникума.
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации