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Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации - РИА Новости, 14.10.2023
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21:09 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/proverka-1902823012.html
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации - РИА Новости, 14.10.2023
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации
Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T21:09
2023-10-14T21:09
происшествия
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. Ранее Telegram-канал "Хабарейро. Хабаровск" опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как в коридоре на скамейке возле стены сидит, как сообщалось, преподаватель и учащийся, у которого на коленях лежит открытый ноутбук. Буквально через несколько секунд стену "пробивает" мощный поток грязной жидкости, окатив людей. Утверждалось, что это якобы прорвало канализацию. Кадры быстро разлетелись по сети, в обсуждениях некоторые пользователи сообщали, что прорвало не канализацию, а "это цемент, когда крышу чинили". "Прокуратура Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что также оценят действия должностных лиц техникума.
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хабаровск
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происшествия, хабаровск
Происшествия, Хабаровск
Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации

Прокуратура проверит техникум в Хабаровске после сообщения о прорыве канализации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИнструменты
Инструменты - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
Ранее Telegram-канал "Хабарейро. Хабаровск" опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как в коридоре на скамейке возле стены сидит, как сообщалось, преподаватель и учащийся, у которого на коленях лежит открытый ноутбук. Буквально через несколько секунд стену "пробивает" мощный поток грязной жидкости, окатив людей. Утверждалось, что это якобы прорвало канализацию. Кадры быстро разлетелись по сети, в обсуждениях некоторые пользователи сообщали, что прорвало не канализацию, а "это цемент, когда крышу чинили".
"Прокуратура Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что также оценят действия должностных лиц техникума.
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