https://ria.ru/20231014/proverka-1902823012.html

Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации

Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации - РИА Новости, 14.10.2023

Техникум в Хабаровске проверят после сообщения о прорыве канализации

Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T21:09

2023-10-14T21:09

2023-10-14T21:09

происшествия

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проверяет сообщение в интернете о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. Ранее Telegram-канал "Хабарейро. Хабаровск" опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как в коридоре на скамейке возле стены сидит, как сообщалось, преподаватель и учащийся, у которого на коленях лежит открытый ноутбук. Буквально через несколько секунд стену "пробивает" мощный поток грязной жидкости, окатив людей. Утверждалось, что это якобы прорвало канализацию. Кадры быстро разлетелись по сети, в обсуждениях некоторые пользователи сообщали, что прорвало не канализацию, а "это цемент, когда крышу чинили". "Прокуратура Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о коммунальной аварии в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что также оценят действия должностных лиц техникума.

https://ria.ru/20230719/zatoplenie-1885117181.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск