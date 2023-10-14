https://ria.ru/20231014/proizvodstvo-1902787468.html

Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз

Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 14.10.2023

Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз

Производство мяса птицы в РФ растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:04

2023-10-14T17:04

2023-10-14T17:32

экономика

россия

игорь бухаров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

kfc

национальный союз птицеводов

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Производство мяса птицы в РФ растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ. Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса - в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится. "Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе - через торговые сети", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Там также подчеркнули, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства - для этого задействованы все мощности. "По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли", - сказали в пресс-службе министерства. Согласно данным Росстата, в августе в РФ было произведено 277,4 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, на 2,1% меньше, чем в августе прошлого года, но на 2,1% больше чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 1,3% по сравнению с январем-августом 2022 года, составив 2,3 миллиона тонн. Данные по сентябрю пока не опубликованы.

https://ria.ru/20230926/myaso-1898818608.html

https://ria.ru/20230819/ptitsa-1890996855.html

https://ria.ru/20231005/zerno-1900731925.html

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экономика, россия, игорь бухаров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), kfc, национальный союз птицеводов