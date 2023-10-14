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Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 14.10.2023
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17:04 14.10.2023 (обновлено: 17:32 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/proizvodstvo-1902787468.html
Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз
Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 14.10.2023
Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз
Производство мяса птицы в РФ растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:04
2023-10-14T17:32
экономика
россия
игорь бухаров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
kfc
национальный союз птицеводов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Производство мяса птицы в РФ растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ. Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса - в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится. "Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе - через торговые сети", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Там также подчеркнули, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства - для этого задействованы все мощности. "По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли", - сказали в пресс-службе министерства. Согласно данным Росстата, в августе в РФ было произведено 277,4 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, на 2,1% меньше, чем в августе прошлого года, но на 2,1% больше чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 1,3% по сравнению с январем-августом 2022 года, составив 2,3 миллиона тонн. Данные по сентябрю пока не опубликованы.
https://ria.ru/20230926/myaso-1898818608.html
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экономика, россия, игорь бухаров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), kfc, национальный союз птицеводов
Экономика, Россия, Игорь Бухаров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), KFC, Национальный союз птицеводов
Россия наращивает производство мяса птицы, заявил Минсельхоз

Минсельхоз: РФ наращивает производство мяса птицы для обеспечения населения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудницы в разделочном цехе на птицефабрике "Октябрьская" в Новосибирской области
Сотрудницы в разделочном цехе на птицефабрике Октябрьская в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудницы в разделочном цехе на птицефабрике "Октябрьская" в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Производство мяса птицы в РФ растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса - в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится.
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"Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе - через торговые сети", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Там также подчеркнули, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства - для этого задействованы все мощности.
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"По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли", - сказали в пресс-службе министерства.
Согласно данным Росстата, в августе в РФ было произведено 277,4 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, на 2,1% меньше, чем в августе прошлого года, но на 2,1% больше чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 1,3% по сравнению с январем-августом 2022 года, составив 2,3 миллиона тонн. Данные по сентябрю пока не опубликованы.
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ЭкономикаРоссияИгорь БухаровМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)KFCНациональный союз птицеводов
 
 
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