Приюты для беженцев в Газе не безопасны, заявили в школе агентства ООН

ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Школы агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе, которые служат убежищем для беженцев, подвергаются бомбардировкам и больше не являются безопасными, это беспрецедентная ситуация, сообщила организация на своем X-аккаунте. В четверг БАПОР ООН заявило, что с 7 октября в Газе были убиты 12 сотрудников агентства, некоторые дома со своими семьями. Также говорилось, что школы организации в Газе служили убежищем для палестинских беженцев, но также подвергались бомбардировкам. "Убежища БАПОР в Газе и на севере Газы больше не безопасны. Это беспрецедентно. Эта война не должна быть исключением - защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая здания ООН, применима и к этому конфликту", - говорится в публикации. Агентство добавляет, что несмотря на приказ об эвакуации более миллиона человек из северной части Газы и города Газа на юг, многие люди - беременные женщины, дети, пожилые люди и инвалиды – "не смогут покинуть этот район". В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Школы агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе, которые служат убежищем для беженцев, подвергаются бомбардировкам и больше не являются безопасными, это беспрецедентная ситуация, сообщила организация на своем X-аккаунте.
В четверг БАПОР ООН заявило, что с 7 октября в Газе были убиты 12 сотрудников агентства, некоторые дома со своими семьями. Также говорилось, что школы организации в Газе служили убежищем для палестинских беженцев, но также подвергались бомбардировкам.
"Убежища БАПОР в Газе и на севере Газы больше не безопасны. Это беспрецедентно. Эта война не должна быть исключением - защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая здания ООН, применима и к этому конфликту", - говорится в публикации.
Агентство добавляет, что несмотря на приказ об эвакуации более миллиона человек из северной части Газы и города Газа на юг, многие люди - беременные женщины, дети, пожилые люди и инвалиды – "не смогут покинуть этот район".
В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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