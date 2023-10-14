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Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе - РИА Новости, 14.10.2023
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе
Украинские солдаты, читающие англоязычные СМИ, понимают, что переизбрание республиканца в президенты США будет означать конец военной поддержки Украины,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:05
2023-10-14T02:05
2023-10-14T09:07
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские солдаты, читающие англоязычные СМИ, понимают, что переизбрание республиканца в президенты США будет означать конец военной поддержки Украины, рассказал американский наемник на службе ВСУ в интервью The New Republic."Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки", — заявил наемник.Он добавил, что победа Трампа станет для украинской армии очень большой проблемой и что у ВСУ есть "цели контрнаступления", которые станут невозможными после прекращения военной помощи.Автор подчеркнул, что победа представителя республиканской партии приведет к худшему сценарию развития событий для властей в Киеве и что "необходимо быть начеку".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, украина, москва, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе
New Republic: переизбрание президентом США республиканца наводит ужас на ВСУ