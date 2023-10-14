Рейтинг@Mail.ru
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 14.10.2023 (обновлено: 09:07 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/prezident-1902696889.html
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе - РИА Новости, 14.10.2023
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе
Украинские солдаты, читающие англоязычные СМИ, понимают, что переизбрание республиканца в президенты США будет означать конец военной поддержки Украины,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:05
2023-10-14T09:07
в мире
сша
украина
москва
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские солдаты, читающие англоязычные СМИ, понимают, что переизбрание республиканца в президенты США будет означать конец военной поддержки Украины, рассказал американский наемник на службе ВСУ в интервью The New Republic.&quot;Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки&quot;, — заявил наемник.Он добавил, что победа Трампа станет для украинской армии очень большой проблемой и что у ВСУ есть "цели контрнаступления", которые станут невозможными после прекращения военной помощи.Автор подчеркнул, что победа представителя республиканской партии приведет к худшему сценарию развития событий для властей в Киеве и что "необходимо быть начеку".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231013/vsu-1902585253.html
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, москва, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ пришли в ужас, узнав, что про них пишут на Западе

New Republic: переизбрание президентом США республиканца наводит ужас на ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские солдаты, читающие англоязычные СМИ, понимают, что переизбрание республиканца в президенты США будет означать конец военной поддержки Украины, рассказал американский наемник на службе ВСУ в интервью The New Republic.
«

"Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки", — заявил наемник.

Он добавил, что победа Трампа станет для украинской армии очень большой проблемой и что у ВСУ есть "цели контрнаступления", которые станут невозможными после прекращения военной помощи.
Автор подчеркнул, что победа представителя республиканской партии приведет к худшему сценарию развития событий для властей в Киеве и что "необходимо быть начеку".
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой
Вчера, 16:13
 
В миреСШАУкраинаМоскваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала