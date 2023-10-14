https://ria.ru/20231014/poteri-1902748575.html

ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.10.2023

ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 170 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:32

2023-10-14T13:32

2023-10-14T13:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

угледар

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 170 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Никольское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.

угледар

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)