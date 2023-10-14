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ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.10.2023
ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 170 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:32
2023-10-14T13:32
2023-10-14T13:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
угледар
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 170 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Никольское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
угледар
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вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 170 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 170 военных на Южнодонецком направлении