https://ria.ru/20231014/polyaki-1902707212.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в концлагере Штуттгоф

ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в концлагере Штуттгоф - РИА Новости, 14.10.2023

ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в концлагере Штуттгоф

Поляки из числа сотрудников крупного гитлеровского концлагеря Штуттгоф активно участвовали в избиениях и изощренных убийствах его узников, а также доносили... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T07:11

2023-10-14T07:11

2023-10-14T08:38

общество

без срока давности

дахау

калининградская область

гданьск

константин рокоссовский

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Поляки из числа сотрудников крупного гитлеровского концлагеря Штуттгоф активно участвовали в избиениях и изощренных убийствах его узников, а также доносили нацистам на тех заключенных, кто был истощен и потому подлежал уничтожению. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среди этих документов – носившее гриф "Совершенно секретно" спецсообщение командующему войсками 2-го Белорусского фронта маршалу Константину Рокоссовскому об аресте служащих Штуттгофа сотрудниками советской военной контрразведки "Смерш" в марте 1945 года. Концентрационный лагерь Штуттгоф (в полусотне километров от германского Данцига, ныне польский Гданьск) был создан 2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны. Гитлеровские врачи использовали заключенных в качестве подопытных в своих экспериментах, варили мыло из человеческого жира. Брусок такого мыла позже использовался на Нюрнбергском процессе как пример изуверства нацистов. Штуттгоф насчитывал несколько десятков филиалов, расположенных на территории польского Поморья, Восточной Пруссии и Восточной Померании. За девять лет через этот лагерь смерти прошло около 110 тысяч заключенных разных национальностей, из которых 65 тысяч погибли. Согласно сообщению, сотрудники отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 18-й артиллерийской дивизии 3-го арткорпуса прорыва резерва главного командования 16 марта 1945 года задержали двоих поляков из числа активных пособников администрации Штуттгофа - Стефана Николаевского и Изидора Миклаша. А ОКР "Смерш" 5-й гвардейской танковой армии в тот же день взял еще одного поляка, бывшего помещика Бронислава Штенцеля, также работавшего в Штуттгофе. По данным "Смерша", Николаевский с февраля 1942 года до января 1945-го работал в Штуттгофе санитаром лагерной больницы. Бывший военнослужащий польской армии Миклаш находился в Штуттгофе с января 1940 года – поначалу он был заключенным, но с 1944 года занимал должность старшего по палате в больнице. Штенцель же дослужился до контролера и надсмотрщика над заключенными, работавшими в лагерных мастерских Штуттгофа. "Смершевцы" получили сведения о масштабах уничтожения узников Штуттгофа: "лишь в сентябре 1944 года там было зверски умерщвлено 10 тысяч евреев, в подавляющем большинстве женщин и детей". В течение 1944 года в лагере убили большое количество советских военнопленных, в том числе женщин. Массовое истребление людей в Штуттгофе велось по указке Берлина, а руководителями и непосредственными исполнителями этих злодеяний, по сведениям "Смерша", были начальник лагеря штурмбанфюрер СС Хоппе, начальник лагерной охраны гауптштурмфюрер СС Майер, постоянный дежурный по лагерю Камниц и другие. Убийства по методичкам Дахау По данным советских военных контрразведчиков, "в целях умерщвления заключенных, главным образом больных и ослабевших от непосильной работы и нечеловеческого лагерного режима, немцы применяли различные зверские способы". Первым среди этих способов называлось "впрыскивание 5-10-граммовых доз ядовитой жидкости – фенола в область сердца, в результате чего смерть наступала спустя несколько минут". Такие убийства проходили "под руководством начальника лагерной больницы обершарфюрера СС Хаупт и хирурга Ясинского". "Впрыскивание производили десять немецких санитаров, прибывших в Штуттгоф весной 1942 года из концлагеря Дахау, где они прошли в специальной эсэсовской школе курс обучения методам умерщвления людей", - отмечалось в сообщении. Дахау стал одним из первых концентрационных лагерей на территории гитлеровской Германии, он был создан в марте 1933 года неподалёку от Мюнхена. Но именно Дахау стал первым "опытным полигоном", где отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками. За все время существования концлагеря через него прошли более 200 тысяч человек из 24 стран. Число погибших в Дахау предположительно превышает 70 тысяч человек. Среди замученных — 12 тысяч советских военнопленных. Вагон смерти Также узников Штуттгофа казнили в специальной газовой камере, построенной на территории лагеря. "В камеру помещали одновременно 40-50 человек, которые затем умерщвлялись синильной кислотой", - говорилось в сообщении. Этими казнями руководил унтершарфюрер СС Клотт. "В последнее время, кроме газовой камеры, немцы устроили еще специальный герметически закрывавшийся вагон, куда заключенных погружали якобы для отправки из лагеря, а затем умерщвляли газами", - отмечали "смершевцы". Кроме того, гитлеровцы в Штуттгофе уничтожали заключенных путем массовых расстрелов и повешений. "Трупы всех замученных в Штуттгофском лагере сжигались в специальном крематории, построенном на территории лагеря силами заключенных. В крематории работало три печи с общей пропускной способностью в 350-450 человек в день. Следует отметить, что неоднократно имели место факты сожжения в крематории еще полуживых людей", - указывалось в сообщении. Казни, избиения и стукачество по-польски В ходе следствия Николаевский и Миклаш признались, что участвовали в систематических издевательствах и зверских избиениях узников, обращавшихся к ним за медицинской помощью. "Свидетельскими показаниями бывших заключенных Штуттгофского лагеря устанавливается также личное участие Николаевского в умерщвлении больных путем впрыскивания фенола", - указывалось в сообщении. "Задержанный Штенцель уличен в проводившейся им в период работы в концлагере предательской деятельности – он доносил администрации лагеря о тех лицах, которые в силу их истощения, по болезни или другим причинам подлежали уничтожению. Всего по доносам Штенцеля было уничтожено около 450 человек", - отмечалось в документе. Это не единственные факты сотрудничества поляков с администрациями гитлеровских лагерей. Ранее РИА Новости опубликовало рассекреченный документ из архива УФСБ по Калининградской области, в котором рассказывалось о том, что польские военнопленные, активно выслужившись перед гитлеровцами, получили право занять спокойные и сытные места (в том числе на складах, в столовой и в бане) в крупнейшем в Восточной Пруссии нацистском лагере военнопленных "Шталаг-1А", действовавшем в годы Второй мировой войны, и где специально были созданы условия для массовой гибели советских пленных. Тематика преступлений нацистов против человечности на территории Восточной Пруссии будет обсуждаться в конце октября нынешнего года в Светлогорске (Калининградская область) на международном научно-практическом форуме в рамках проекта "Без срока давности".

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

https://ria.ru/20230615/dokumenty-1878211666.html

https://ria.ru/20231004/kontslager-1900333394.html

https://ria.ru/20230126/osventsim-1847469049.html

дахау

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общество, без срока давности, дахау, калининградская область, гданьск, константин рокоссовский