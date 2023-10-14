https://ria.ru/20231014/polsha-1902770227.html

СМИ: в Варшаве задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя у памятника

СМИ: в Варшаве задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя у памятника - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: в Варшаве задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя у памятника

Польская полиция задержала мужчину, который залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы в Варшаве и угрожал взрывом, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:31

2023-10-14T15:31

2023-10-14T15:31

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ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Польская полиция задержала мужчину, который залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы в Варшаве и угрожал взрывом, сообщает радиостанция Zet. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского в центре Варшавы и угрожает устроить взрыв. В расположенную неподалеку гостиницу прибыли вооруженные полицейские, на место также прибыли переговорщики. "Переговоры закончились. Мужчина спустился с памятника и был задержан", - говорится в сообщении. При этом не уточняется было ли при нем взрывное устройство и выдвигал ли он какие-либо требования. Десятого апреля 2010 года самолет с польской государственной делегацией потерпел катастрофу под Смоленском, в ней погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд ведущих политиков правящей партии "Право и Справедливость". В субботу в Польше наступил "день тишины" перед парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

https://ria.ru/20231014/luvr-1902766562.html

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в мире, варшава, польша, смоленск, лех качиньский, право и справедливость, общество