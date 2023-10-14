https://ria.ru/20231014/polsha-1902751887.html

СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв

СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв

В центре Варшавы неизвестный влез на памятник жертвам смоленской катастрофы и грозит устроить взрыв, пишет издание "Виртуальная Польша". РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:54

2023-10-14T13:54

2023-10-14T15:20

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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. В центре Варшавы неизвестный влез на памятник жертвам смоленской катастрофы и грозит устроить взрыв, пишет издание "Виртуальная Польша". "Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы и угрожает взорвать. <...> В расположенную неподалеку гостиницу прибыли вооруженные полицейские", — говорится в публикации. Отмечается, что на месте появился переговорщик. Памятник на площади Пилсудского возведен в память о крушении самолета с польской государственной делегацией под Смоленском 10 апреля 2010 года. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд ведущих политиков правящей партии "Право и Справедливость". Сегодня в Польше объявлен день тишины перед парламентскими выборами.

https://ria.ru/20231014/valensa-1902705015.html

https://ria.ru/20231013/nato-1902442251.html

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в мире, варшава, польша, смоленск, лех качиньский, право и справедливость, общество