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СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв - РИА Новости, 14.10.2023
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13:54 14.10.2023 (обновлено: 15:20 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/polsha-1902751887.html
СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв
СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв
В центре Варшавы неизвестный влез на памятник жертвам смоленской катастрофы и грозит устроить взрыв, пишет издание "Виртуальная Польша". РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:54
2023-10-14T15:20
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лех качиньский
право и справедливость
общество
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. В центре Варшавы неизвестный влез на памятник жертвам смоленской катастрофы и грозит устроить взрыв, пишет издание "Виртуальная Польша". "Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы и угрожает взорвать. &lt;...&gt; В расположенную неподалеку гостиницу прибыли вооруженные полицейские", — говорится в публикации. Отмечается, что на месте появился переговорщик. Памятник на площади Пилсудского возведен в память о крушении самолета с польской государственной делегацией под Смоленском 10 апреля 2010 года. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд ведущих политиков правящей партии "Право и Справедливость". Сегодня в Польше объявлен день тишины перед парламентскими выборами.
https://ria.ru/20231014/valensa-1902705015.html
https://ria.ru/20231013/nato-1902442251.html
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в мире, варшава, польша, смоленск, лех качиньский, право и справедливость, общество
В мире, Варшава, Польша, Смоленск, Лех Качиньский, Право и справедливость, Общество
СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв

WirtualnaPolska: в Польше мужчина забрался на памятник и угрожает устроить взрыв

© AP Photo / Michal DyjukМужчина, который угрожал взорвать себя, стоит на памятнике на площади Пилсудского в Варшаве
Мужчина, который угрожал взорвать себя, стоит на памятнике на площади Пилсудского в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Мужчина, который угрожал взорвать себя, стоит на памятнике на площади Пилсудского в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. В центре Варшавы неизвестный влез на памятник жертвам смоленской катастрофы и грозит устроить взрыв, пишет издание "Виртуальная Польша".
"Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы и угрожает взорвать. <...> В расположенную неподалеку гостиницу прибыли вооруженные полицейские", — говорится в публикации.
Польский флаг крепят перед митингом партии Право и справедливость в Сандомире, Польша - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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05:30
Отмечается, что на месте появился переговорщик.
Памятник на площади Пилсудского возведен в память о крушении самолета с польской государственной делегацией под Смоленском 10 апреля 2010 года. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд ведущих политиков правящей партии "Право и Справедливость".
Сегодня в Польше объявлен день тишины перед парламентскими выборами.
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