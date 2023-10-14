https://ria.ru/20231014/polsha-1902734326.html

Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому

Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому - РИА Новости, 14.10.2023

Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому

Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:54

2023-10-14T11:54

2023-10-14T13:01

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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал. Об этом сам он сообщил в соцсети Х. "Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех", — написал Ясина.В середине мая дипломат заявил в интервью порталу Onet, что Польша ждет от Украины и ее президента "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. В ответ украинский посол Василий Зварыч назвал неприемлемыми и досадными "любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что <...> (они. — Прим. ред.) должны делать по отношению к <...> общему прошлому". Вскоре после этого Ясину отправили в бессрочный отпуск, из которого он так и не вышел. Вопрос о Волынской резне, а также об отношении к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. В Польше Волынскую резню считают геноцидом и этнической чисткой и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Украинские исследователи утверждают, что эти события стали следствием войны Армии Крайовой с УПА*, в которой участвовали и мирные жители. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.В 2016 году сейм Польши объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Верховная рада Украины осудила это решение, заявив, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

https://ria.ru/20230711/volyn-1883353760.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша