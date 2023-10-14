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Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому - РИА Новости, 14.10.2023
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11:54 14.10.2023 (обновлено: 13:01 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/polsha-1902734326.html
Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому
Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому - РИА Новости, 14.10.2023
Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому
Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:54
2023-10-14T13:01
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал. Об этом сам он сообщил в соцсети Х. &quot;Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех&quot;, — написал Ясина.В середине мая дипломат заявил в интервью порталу Onet, что Польша ждет от Украины и ее президента "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. В ответ украинский посол Василий Зварыч назвал неприемлемыми и досадными "любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что &lt;...&gt; (они. — Прим. ред.) должны делать по отношению к &lt;...&gt; общему прошлому". Вскоре после этого Ясину отправили в бессрочный отпуск, из которого он так и не вышел. Вопрос о Волынской резне, а также об отношении к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. В Польше Волынскую резню считают геноцидом и этнической чисткой и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Украинские исследователи утверждают, что эти события стали следствием войны Армии Крайовой с УПА*, в которой участвовали и мирные жители. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.В 2016 году сейм Польши объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Верховная рада Украины осудила это решение, заявив, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html
https://ria.ru/20230711/volyn-1883353760.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований к Зеленскому

Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований извинений от Зеленского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал. Об этом сам он сообщил в соцсети Х.
«

"Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех", — написал Ясина.

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При таком союзнике, как Польша, Украине никакие враги не нужны
4 августа, 08:00
В середине мая дипломат заявил в интервью порталу Onet, что Польша ждет от Украины и ее президента "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. В ответ украинский посол Василий Зварыч назвал неприемлемыми и досадными "любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что <...> (они. — Прим. ред.) должны делать по отношению к <...> общему прошлому". Вскоре после этого Ясину отправили в бессрочный отпуск, из которого он так и не вышел.

Волынской резней называют массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики во время Второй мировой войны, которые, по версии польской стороны, совершались сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*. Кульминацией считается 11 июля 1943 года, когда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень.

Вопрос о Волынской резне, а также об отношении к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. В Польше Волынскую резню считают геноцидом и этнической чисткой и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Украинские исследователи утверждают, что эти события стали следствием войны Армии Крайовой с УПА*, в которой участвовали и мирные жители. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
В 2016 году сейм Польши объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Верховная рада Украины осудила это решение, заявив, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.
* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками
11 июля, 08:00
 
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