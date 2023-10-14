"Итальянский след". Какую загадку оставили в церкви Покрова на Нерли
Ученые увидели итальянский след в истории возведения храма Покрова на Нерли
© iStock.com / LARISA DUKAЦерковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области
© iStock.com / LARISA DUKA
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Самый знаменитый храм в честь праздника — церковь на Нерли. Однако в ее истории до сих пор много белых пятен. О тайнах древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.
Сплошные загадки
"Среди зелени — белый камень, / Луг, деревья, река, кусты. / Красноватый закатный пламень / Набежал — и зарделась ты", — писал поэт Наум Коржавин о церкви Покрова на Нерли. Вот уже почти тысячу лет она поражает красотой любого, кто хоть раз в жизни ее видел.
Есть даже легенда о том, как хан Батый, придя на Русь, был настолько впечатлен видом храма, что распорядился выставить вокруг охрану. И действительно, церковь на Нерли — одна из немногих жемчужин домонгольского зодчества, сохранившихся до наших дней.
Тем не менее знаем мы о ней очень мало. Хрестоматийная версия гласит, что строительство на этом месте князь Андрей Боголюбский начал в 1165 году — после смерти сына Изяслава. Причем работу завершили в рекордно короткие для того времени сроки — всего за несколько месяцев.
"Сей же Великий князь <…> начал возводить церковь во имя честнаго Покрова Пресвятой Богородицы на устье реки Нерли из собранных и вывезенных за два года из Булгарии камней для строительства во Владимире собора Успения Богородицы и других церквей. Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили", — гласит житие Андрея Боголюбского.
Но историки нашли в этом фрагменте два противоречия. Во-первых, сын — княжич Изяслав Андреевич — скончался в сентябре 1165 года, вскоре после похода с отцом на волжских булгар. А осенью и зимой каменные сооружения в те времена не строили.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли
Так появилась версия, что Покрова на Нерли возвели в течение следующего, 1166 года. Это соотносится с тем фактом, что Андрей Боголюбский, одержав победу над Булгарией, привез оттуда камень для будущего храма. Однако анализ известняка, из которого выполнена церковь, показал, что его доставили вовсе не с Волги. И это вторая нестыковка.
Камень добывали недалеко от Москвы. Он отличался исключительной белизной, в то время как волжский известняк в основном имел серо-коричневый оттенок.
Позаимствовал у соседей
Из приведенного отрывка вытекает и другой вопрос. Говорится, что камни для будущего Покровского храма были "отлагаемы" (то есть заранее приготовлены) во время возведения владимирского собора Успения Пресвятой Богородицы.
Таким образом, уже в 1158-м — когда заложили фундамент во Владимире — князь планировал строительство церкви на Нерли.
Небольшую подсказку исследователям может дать "Краткий владимирский летописец" — хроника, составленная в IX-XIII столетиях. Из нее следует, что Боголюбский в это время был занят еще одним архитектурным проектом.
"И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сотвори Боголюбивый град <...> и постави две церкви камены", — значится в документе.
CC BY-SA 4.0 / Pierre André / Bogolyubovo. Monastery of Our Lady of Bogolyubovo. Bell tower (cropped)Храм Рождества Богородицы в Боголюбово
CC BY-SA 4.0 / Pierre André / Bogolyubovo. Monastery of Our Lady of Bogolyubovo. Bell tower (cropped)
Храм Рождества Богородицы в Боголюбово
Храм, который можно назвать парой Покровскому, появился в только что отстроенной летней резиденции правителя — Боголюбово — и был освящен во имя Рождества Богородицы.
Сообщение владимирского хрониста подтверждает Первая новгородская летопись. Правда, там речь идет о церкви просто в честь Богоматери, а не одного из богородичных праздников. Считается, что храм на Нерли — первый освященный во имя Покрова. В церковном календаре эта дата появилась в XII веке — именно по инициативе Андрея Боголюбского.
Торжество отсылает к событию, произошедшему в Константинополе двумя столетиями ранее. Город осаждали захватчики. Жители денно и нощно молились в храмах о спасении. Во время одного из таких бдений местному юродивому Андрею явилась Дева Мария, "сняла с головы покрывало и распростерла его над <…> людьми, защищая их от врагов". И вскоре неприятель отступил.
Непонятно только, когда именно на Руси этот день стал праздником. По одной версии, верующие ничего не знали о нем вплоть до 1164 года, когда он впервые упоминается в летописях.
С другой стороны, в византийской столице отмечали много богородичных праздников. Среди них мог быть и Покров. Есть вероятность, что Боголюбский позаимствовал его оттуда. Не исключено, что он посетил Константинополь в молодости. Ведь о первых 30 годах жизни князя ничего не известно.
К слову, новый церковный праздник — не единственное, что князь Андрей мог привезти из заграницы. Считается, что строители храма на Нерли были иностранцами. Их Боголюбскому дал знаменитый правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.
© Public Domain/ Виктор ВаснецовАндрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва)
Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва)
О национальности зодчих есть лишь косвенные данные. Исследователи выяснили, что декор древнерусской церкви принадлежит итальянской версии романского стиля. Причем значительная часть форм имеет прямые аналоги в архитектуре более раннего собора в Модене, область Эмилия-Романья. Как установили российские археологи, артель из того же региона возводила собор Рождества Богородицы в Боголюбово — и, видимо, несколько других храмов Древней Руси.
Больше, чем кажется
Впрочем, историкам до сих пор не дает покоя другой вопрос: почему зодчие немецкого императора построили храм при впадении Нерли в Клязьму — на равнине, открытой весеннему половодью. Куда логичнее, если бы он красовался в полутора километрах отсюда — в Боголюбово.
Поначалу ученые предположили, что это была "парадная церковь" при въезде во Владимиро-Суздальские земли. На что указывает, во-первых, небольшая вместимость здания — всего 20 человек. Во-вторых, местоположение — на одном из самых оживленных торговых путей того времени.
Кое-что известно и о первоначальном облике Покровского храма. В XIX веке русский историк архитектуры Николай Артлебен провел в его окрестностях небольшие раскопки. И нашел на расстоянии двух-трех метров от стен остатки конструкций из идентичного известняка.
Спустя почти сто лет советский археолог Николай Воронин после полноценного исследования создал научную реконструкцию: с трех сторон к храму примыкала белокаменная галерея, а само святилище стояло на насыпном холме квадратной формы.
Храм Покрова на Нерли
Отдельные специалисты полагают, что церковь находилась в центре небольшого княжеского замка. В XII веке такие архитектурные комплексы были широко распространены на Руси. Самый известный пример — Любечский детинец, построенный Владимиром Мономахом.
Другие историки возражают: во времена Андрея Боголюбского берега Клязьмы не были защищены от вражеских набегов, следовательно, возводить здесь дворец, хоть и укрепленный, показалось бы неразумным.
Вероятно, при слиянии рек стоял монастырь — правда, никаких следов монашеской жизни, относящихся к XII веку, пока не найдено. Но это не означает, что их не было. "Проблема в том, что нижние слои столь древнего монументального памятника, скорее всего, уже давно размыты", — говорит историк-медиевист Владимир Петрухин.
Однако ученые не теряют надежды. Не исключено, что когда-нибудь удастся найти артефакты и по-новому взглянуть на историю храма Покрова на Нерли.