https://ria.ru/20231014/pokrov-1902597885.html

"Итальянский след". Какую загадку оставили в церкви Покрова на Нерли

"Итальянский след". Какую загадку оставили в церкви Покрова на Нерли - РИА Новости, 14.10.2023

"Итальянский след". Какую загадку оставили в церкви Покрова на Нерли

У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Самый знаменитый храм в честь праздника — церковь на Нерли. Однако в ее истории до сих пор много белых пятен. О... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:08

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Самый знаменитый храм в честь праздника — церковь на Нерли. Однако в ее истории до сих пор много белых пятен. О тайнах древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.Сплошные загадки"Среди зелени — белый камень, / Луг, деревья, река, кусты. / Красноватый закатный пламень / Набежал — и зарделась ты", — писал поэт Наум Коржавин о церкви Покрова на Нерли. Вот уже почти тысячу лет она поражает красотой любого, кто хоть раз в жизни ее видел.Есть даже легенда о том, как хан Батый, придя на Русь, был настолько впечатлен видом храма, что распорядился выставить вокруг охрану. И действительно, церковь на Нерли — одна из немногих жемчужин домонгольского зодчества, сохранившихся до наших дней.Тем не менее знаем мы о ней очень мало. Хрестоматийная версия гласит, что строительство на этом месте князь Андрей Боголюбский начал в 1165 году — после смерти сына Изяслава. Причем работу завершили в рекордно короткие для того времени сроки — всего за несколько месяцев."Сей же Великий князь <…> начал возводить церковь во имя честнаго Покрова Пресвятой Богородицы на устье реки Нерли из собранных и вывезенных за два года из Булгарии камней для строительства во Владимире собора Успения Богородицы и других церквей. Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили", — гласит житие Андрея Боголюбского.Но историки нашли в этом фрагменте два противоречия. Во-первых, сын — княжич Изяслав Андреевич — скончался в сентябре 1165 года, вскоре после похода с отцом на волжских булгар. А осенью и зимой каменные сооружения в те времена не строили.Так появилась версия, что Покрова на Нерли возвели в течение следующего, 1166 года. Это соотносится с тем фактом, что Андрей Боголюбский, одержав победу над Булгарией, привез оттуда камень для будущего храма. Однако анализ известняка, из которого выполнена церковь, показал, что его доставили вовсе не с Волги. И это вторая нестыковка.Камень добывали недалеко от Москвы. Он отличался исключительной белизной, в то время как волжский известняк в основном имел серо-коричневый оттенок.Позаимствовал у соседейИз приведенного отрывка вытекает и другой вопрос. Говорится, что камни для будущего Покровского храма были "отлагаемы" (то есть заранее приготовлены) во время возведения владимирского собора Успения Пресвятой Богородицы.Таким образом, уже в 1158-м — когда заложили фундамент во Владимире — князь планировал строительство церкви на Нерли.Небольшую подсказку исследователям может дать "Краткий владимирский летописец" — хроника, составленная в IX-XIII столетиях. Из нее следует, что Боголюбский в это время был занят еще одним архитектурным проектом."И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сотвори Боголюбивый град <...> и постави две церкви камены", — значится в документе.Храм, который можно назвать парой Покровскому, появился в только что отстроенной летней резиденции правителя — Боголюбово — и был освящен во имя Рождества Богородицы.Сообщение владимирского хрониста подтверждает Первая новгородская летопись. Правда, там речь идет о церкви просто в честь Богоматери, а не одного из богородичных праздников. Считается, что храм на Нерли — первый освященный во имя Покрова. В церковном календаре эта дата появилась в XII веке — именно по инициативе Андрея Боголюбского.Торжество отсылает к событию, произошедшему в Константинополе двумя столетиями ранее. Город осаждали захватчики. Жители денно и нощно молились в храмах о спасении. Во время одного из таких бдений местному юродивому Андрею явилась Дева Мария, "сняла с головы покрывало и распростерла его над <…> людьми, защищая их от врагов". И вскоре неприятель отступил.Непонятно только, когда именно на Руси этот день стал праздником. По одной версии, верующие ничего не знали о нем вплоть до 1164 года, когда он впервые упоминается в летописях.С другой стороны, в византийской столице отмечали много богородичных праздников. Среди них мог быть и Покров. Есть вероятность, что Боголюбский позаимствовал его оттуда. Не исключено, что он посетил Константинополь в молодости. Ведь о первых 30 годах жизни князя ничего не известно.К слову, новый церковный праздник — не единственное, что князь Андрей мог привезти из заграницы. Считается, что строители храма на Нерли были иностранцами. Их Боголюбскому дал знаменитый правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.О национальности зодчих есть лишь косвенные данные. Исследователи выяснили, что декор древнерусской церкви принадлежит итальянской версии романского стиля. Причем значительная часть форм имеет прямые аналоги в архитектуре более раннего собора в Модене, область Эмилия-Романья. Как установили российские археологи, артель из того же региона возводила собор Рождества Богородицы в Боголюбово — и, видимо, несколько других храмов Древней Руси.Больше, чем кажетсяВпрочем, историкам до сих пор не дает покоя другой вопрос: почему зодчие немецкого императора построили храм при впадении Нерли в Клязьму — на равнине, открытой весеннему половодью. Куда логичнее, если бы он красовался в полутора километрах отсюда — в Боголюбово.Поначалу ученые предположили, что это была "парадная церковь" при въезде во Владимиро-Суздальские земли. На что указывает, во-первых, небольшая вместимость здания — всего 20 человек. Во-вторых, местоположение — на одном из самых оживленных торговых путей того времени.Кое-что известно и о первоначальном облике Покровского храма. В XIX веке русский историк архитектуры Николай Артлебен провел в его окрестностях небольшие раскопки. И нашел на расстоянии двух-трех метров от стен остатки конструкций из идентичного известняка.Спустя почти сто лет советский археолог Николай Воронин после полноценного исследования создал научную реконструкцию: с трех сторон к храму примыкала белокаменная галерея, а само святилище стояло на насыпном холме квадратной формы.Отдельные специалисты полагают, что церковь находилась в центре небольшого княжеского замка. В XII веке такие архитектурные комплексы были широко распространены на Руси. Самый известный пример — Любечский детинец, построенный Владимиром Мономахом.Другие историки возражают: во времена Андрея Боголюбского берега Клязьмы не были защищены от вражеских набегов, следовательно, возводить здесь дворец, хоть и укрепленный, показалось бы неразумным.Вероятно, при слиянии рек стоял монастырь — правда, никаких следов монашеской жизни, относящихся к XII веку, пока не найдено. Но это не означает, что их не было. "Проблема в том, что нижние слои столь древнего монументального памятника, скорее всего, уже давно размыты", — говорит историк-медиевист Владимир Петрухин.Однако ученые не теряют надежды. Не исключено, что когда-нибудь удастся найти артефакты и по-новому взглянуть на историю храма Покрова на Нерли.

https://ria.ru/20230910/krestitel-1895050153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир, москва, киев, аналитика - религия и мировоззрение