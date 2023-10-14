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Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября - РИА Новости, 14.10.2023
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября
Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:32
2023-10-14T03:32
2023-10-14T03:32
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роман вильфанд
гидрометцентр
отопительный сезон 2023-2024 в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температуры действительно очень высокие. В субботу днем 12-14 градусов, в воскресенье - 13-15 градусов, до 16 в области (Московской - ред.). Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение - 11-13 градусов", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, далее температура будет понижаться. В ночь на понедельник ожидается 2-7 градусов, во вторник и среду ночные температуры будут в диапазоне от минус 1 до плюс 4. Во второй половине недели столбик термометра будет опускаться ночью до минус двух градусов.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября
Вильфанд: температура в Москве ночью 15 октября не опустится ниже 11 градусов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температуры действительно очень высокие. В субботу днем 12-14 градусов, в воскресенье - 13-15 градусов, до 16 в области (Московской - ред.). Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение - 11-13 градусов", - сказал Вильфанд.
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По словам синоптика, далее температура будет понижаться. В ночь на понедельник ожидается 2-7 градусов, во вторник и среду ночные температуры будут в диапазоне от минус 1 до плюс 4. Во второй половине недели столбик термометра будет опускаться ночью до минус двух градусов.