Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700972.html
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября - РИА Новости, 14.10.2023
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября
Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:32
2023-10-14T03:32
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
отопительный сезон 2023-2024 в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902256629_0:91:3319:1958_1920x0_80_0_0_054b33441faac8f9365ce10916892de2.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температуры действительно очень высокие. В субботу днем 12-14 градусов, в воскресенье - 13-15 градусов, до 16 в области (Московской - ред.). Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение - 11-13 градусов", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, далее температура будет понижаться. В ночь на понедельник ожидается 2-7 градусов, во вторник и среду ночные температуры будут в диапазоне от минус 1 до плюс 4. Во второй половине недели столбик термометра будет опускаться ночью до минус двух градусов.
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700353.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902256629_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_73ae5c9613a0950867088ca8abfec86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября

Вильфанд: температура в Москве ночью 15 октября не опустится ниже 11 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Осень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температуры действительно очень высокие. В субботу днем 12-14 градусов, в воскресенье - 13-15 градусов, до 16 в области (Московской - ред.). Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение - 11-13 градусов", - сказал Вильфанд.
Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных
03:22
По словам синоптика, далее температура будет понижаться. В ночь на понедельник ожидается 2-7 градусов, во вторник и среду ночные температуры будут в диапазоне от минус 1 до плюс 4. Во второй половине недели столбик термометра будет опускаться ночью до минус двух градусов.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрОтопительный сезон 2023-2024 в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала