https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700972.html

Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября

Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября - РИА Новости, 14.10.2023

Москвичам пообещали "летнюю" ночь 15 октября

Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T03:32

2023-10-14T03:32

2023-10-14T03:32

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, такие значения соответствуют норме июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температуры действительно очень высокие. В субботу днем 12-14 градусов, в воскресенье - 13-15 градусов, до 16 в области (Московской - ред.). Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение - 11-13 градусов", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, далее температура будет понижаться. В ночь на понедельник ожидается 2-7 градусов, во вторник и среду ночные температуры будут в диапазоне от минус 1 до плюс 4. Во второй половине недели столбик термометра будет опускаться ночью до минус двух градусов.

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