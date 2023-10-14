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СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:41
2023-10-14T15:41
2023-10-14T18:18
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej."Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы", — говорится в материале.В статье отмечается, что Москва прорабатывает стратегию по ведению военных действий в зимних условиях. Российские войска уже получили более современное оружие и укрепили линии обороны, которые доказали свою эффективность в противостоянии украинским атакам.Кроме того, сообщается, что североатлантический альянс разочарован в контрнаступлении ВСУ, однако продолжает настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики."Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины", — резюмирует автор.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
Al Khaleej: Зеленский и НАТО встревожены подготовкой российской армии к зиме
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej
.
"Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы", — говорится в материале.
До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам
В статье отмечается, что Москва прорабатывает стратегию по ведению военных действий в зимних условиях. Российские войска уже получили более современное оружие и укрепили линии обороны, которые доказали свою эффективность в противостоянии украинским атакам.
Кроме того, сообщается, что североатлантический альянс разочарован в контрнаступлении ВСУ, однако продолжает настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики.
"Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины", — резюмирует автор.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>