https://ria.ru/20231014/panika-1902772215.html

СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского

СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского

Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:41

2023-10-14T15:41

2023-10-14T18:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606257_498:695:2901:2047_1920x0_80_0_0_c185fffffd240d4e3ca74f143c1e5b13.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej."Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ​​ее военные планы", — говорится в материале.В статье отмечается, что Москва прорабатывает стратегию по ведению военных действий в зимних условиях. Российские войска уже получили более современное оружие и укрепили линии обороны, которые доказали свою эффективность в противостоянии украинским атакам.Кроме того, сообщается, что североатлантический альянс разочарован в контрнаступлении ВСУ, однако продолжает настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики."Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины", — резюмирует автор.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902755404.html

https://ria.ru/20231013/zapadnya-1902636399.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины