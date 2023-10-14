https://ria.ru/20231014/palestintsy-1902797081.html

МИД Турции выступил против перемещения палестинцев в Египет

МИД Турции выступил против перемещения палестинцев в Египет - РИА Новости, 14.10.2023

МИД Турции выступил против перемещения палестинцев в Египет

Ряд государств пытаются представить атаки Израиля на мирное население в секторе Газа как оправданную интервенцию, Анкара выступает против перемещения... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:06

2023-10-14T18:06

2023-10-14T18:07

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АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Ряд государств пытаются представить атаки Израиля на мирное население в секторе Газа как оправданную интервенцию, Анкара выступает против перемещения палестинцев, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Необходимо предотвратить жертвы среди гражданского населения. Мы наблюдаем, что некоторые государства пытаются представить неизбирательные репрессии Израиля в Газе как оправданную интервенцию. Такой искаженный и бесчеловечный подход приведет лишь к росту насилия и гибели невинных людей. Я еще раз повторяю, что мы приглашаем Израиль к соблюдению международного права. Мы до конца выступаем против перемещения палестинцев. Мы никогда не одобрим политику изгнания в Египет", - заявил Фидан на пресс-конференции с египетским коллегой в Каире. По его словам, необходимо предотвратить географическое распространение конфликта, Анкара находится в постоянном контакте со странами региона "Необходимо начать процесс создания двух государств. Мир на Ближнем Востоке может быть установлен только с палестинцами, а не с региональными альтернативами. Безопасность не может быть установлена без мира. Как мусульманские страны, мы должны создать механизм, который защитит выживание палестинцев и станет гарантом справедливого и прочного мира. Мы работаем над созданием в регионе госпиталя для лечения раненых", - отметил глава турецкого МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), владимир путин, хакан фидан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году