https://ria.ru/20231014/otravlenie-1902720543.html
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 14.10.2023
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
Женщина и двое мужчин погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:06
2023-10-14T10:06
2023-10-14T12:57
происшествия
саратов
саратовская область
пугачевский район
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САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости. Женщина и двое мужчин погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он.Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту гибели 50-летнего жителя села Давыдовка и его гостей 50 и 55 лет. "Предварительно установлено, что в печи, расположенной в доме, была закрыта шиберная задвижка, от чего углекислый газ скапливался в помещении дома", - говорится в сообщении.Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
саратов
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, пугачевский район
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Пугачевский район
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека погибли от отравления угарным газом в саратовском селе Давыдовка
САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости.
Женщина и двое мужчин погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он.
Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту гибели 50-летнего жителя села Давыдовка и его гостей 50 и 55 лет. "Предварительно установлено, что в печи, расположенной в доме, была закрыта шиберная задвижка, от чего углекислый газ скапливался в помещении дома", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования.
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