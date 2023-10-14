https://ria.ru/20231014/otravlenie-1902720543.html

В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 14.10.2023

В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

Женщина и двое мужчин погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:06

2023-10-14T10:06

2023-10-14T12:57

происшествия

саратов

саратовская область

пугачевский район

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САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости. Женщина и двое мужчин погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он.Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту гибели 50-летнего жителя села Давыдовка и его гостей 50 и 55 лет. "Предварительно установлено, что в печи, расположенной в доме, была закрыта шиберная задвижка, от чего углекислый газ скапливался в помещении дома", - говорится в сообщении.Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

саратов

саратовская область

пугачевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, саратовская область, пугачевский район