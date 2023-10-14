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Израиль анонсировал наступление в секторе Газа "с воздуха, моря и земли" - РИА Новости, 14.10.2023
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19:22 14.10.2023 (обновлено: 22:02 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/operatsiya-1902807841.html
Израиль анонсировал наступление в секторе Газа "с воздуха, моря и земли"
Израиль анонсировал наступление в секторе Газа "с воздуха, моря и земли" - РИА Новости, 14.10.2023
Израиль анонсировал наступление в секторе Газа "с воздуха, моря и земли"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий, пишет Haaretz. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:22
2023-10-14T22:02
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий, пишет Haaretz."Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию", — приводит газета заявление ведомства.Сейчас силы ЦАХАЛ готовятся к реализации наступательных планов. Они включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение "с воздуха, моря и земли", говорится в публикации.О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Незадолго до этого он отметил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.Как сообщил накануне РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть. Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек. ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать это требование.Дюжаррик добавил, что ООН убеждает Израиль "отменить такой приказ", чтобы избежать катастрофических последствий.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/izrail-1902801411.html
https://ria.ru/20231013/operatsiya-1902496006.html
https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902792703.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль анонсировал наступление в секторе Газа "с воздуха, моря и земли"

Армия Израиля анонсировала наступление в секторе Газа с воздуха, моря и земли

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР направляются к границе сектора Газа
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий, пишет Haaretz.
«
"Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию", — приводит газета заявление ведомства.
Сейчас силы ЦАХАЛ готовятся к реализации наступательных планов. Они включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение "с воздуха, моря и земли", говорится в публикации.
О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Незадолго до этого он отметил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Израиль объявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Вчера, 18:41
Как сообщил накануне РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть. Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек. ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать это требование.
Дюжаррик добавил, что ООН убеждает Израиль "отменить такой приказ", чтобы избежать катастрофических последствий.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин прокомментировал возможную наземную операцию Израиля в секторе Газа
13 октября, 12:27

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Участники протестной акции в Тель-Авиве о беспокойстве за судьбы заложников - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Протестующие в Израиле призвали освободить заложников из Газы любой ценой
Вчера, 17:42
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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