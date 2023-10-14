https://ria.ru/20231014/operatsiya-1902776917.html

В ХАМАС заявили, что не стремились убивать мирных жителей при операции

В ХАМАС заявили, что не стремились убивать мирных жителей при операции - РИА Новости, 14.10.2023

В ХАМАС заявили, что не стремились убивать мирных жителей при операции

Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС не планировало убивать гражданских лиц во время проведения операции "Потоп аль-Аксы" на юге Израиля, жертвы РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:08

2023-10-14T16:08

2023-10-14T16:36

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901110141_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d75641c4c5f50154f9ae43413618e9d.jpg

ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС не планировало убивать гражданских лиц во время проведения операции "Потоп аль-Аксы" на юге Израиля, жертвы среди гражданских могли быть следствием ошибок при военных действиях, заявил в эфире турецкого телеканала Habr Turk лидер ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед аль-Машааль."Могли быть какие-то ошибки во время военных действий, но изначально не было планов убивать гражданских", - сказал он.По его словам, если бы военное крыло ХАМАС обладало более совершенным вооружением и передовыми технологиями, тогда не было бы ошибочного попадания по гражданским. Он подчеркнул, что решение о проведении операции было принято в Палестине, и она была спланирована только военным крылом ХАМАС "Бригадами Иззэддин аль-Кассам""Любое палестинское сопротивление имеет право, и его присутствие связано с наличием израильской оккупации", - заключил Машааль.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, оон