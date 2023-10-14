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Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину - РИА Новости, 14.10.2023
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00:41 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/opasnost-1902693066.html
Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину
Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину - РИА Новости, 14.10.2023
Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину
Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T00:41
2023-10-14T00:41
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works."Она (Украина. — Прим. ред.) станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним", — сказал он.По мнению эксперта, подобная ситуация приведет к тому, что ВСУ станет затруднительно "даже поддерживать позиции".Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина отойдет на второй план из-за Израиля

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works.
«
"Она (Украина. — Прим. ред.) станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним", — сказал он.
По мнению эксперта, подобная ситуация приведет к тому, что ВСУ станет затруднительно "даже поддерживать позиции".
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
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