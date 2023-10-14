https://ria.ru/20231014/opasnost-1902693066.html

Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину

Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину - РИА Новости, 14.10.2023

Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину

Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T00:41

2023-10-14T00:41

2023-10-14T00:41

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works."Она (Украина. — Прим. ред.) станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним", — сказал он.По мнению эксперта, подобная ситуация приведет к тому, что ВСУ станет затруднительно "даже поддерживать позиции".Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины