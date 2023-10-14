Совсем скоро. В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина отойдет на второй план из-за Израиля
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works.
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"Она (Украина. — Прим. ред.) станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним", — сказал он.
По мнению эксперта, подобная ситуация приведет к тому, что ВСУ станет затруднительно "даже поддерживать позиции".
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.