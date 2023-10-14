https://ria.ru/20231014/oon-1902693215.html
Небензя заявил о непонимании бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису
Небензя заявил о непонимании бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису - РИА Новости, 14.10.2023
Небензя заявил о непонимании бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису
Россия не может мириться с бездействием Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского урегулирования и поэтому внесла свой проект резолюции, заявил... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T00:44
2023-10-14T00:44
2023-10-14T01:44
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палестина
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ООН, 14 окт - РИА Новости. Россия не может мириться с бездействием Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского урегулирования и поэтому внесла свой проект резолюции, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, где призывает немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта и освободить заложников."В нынешних обстоятельствах Россия не может согласиться c полным бездействием и недостатком какой-либо реакции со стороны Совета безопасности, а также секретариата ООН", - сказал Небензя.По его словам, ни одна западная делегация не запросила открытого заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке."Мы убеждены, что Совет безопасности должен положить конец бойне и возобновить мирные переговоры, имея в виду создание Палестинского государства", - отметил он."С этой целью мы распространяем проект резолюции СБ ООН, которая призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня и к беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи, а также осуждает насилие и все акты терроризма", - подчеркнул постпред. По его словам, проект открыт к соавторству всех стран-членов ООН.Небензя указал, что Россия ждет от членов Совбеза комментариев по своему проекту к полудню субботы.
https://ria.ru/20231014/netanyakhu-1902692630.html
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россия, совет безопасности оон, оон, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, ближний восток, василий небензя
Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Ближний Восток, Василий Небензя
Небензя заявил о непонимании бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису
Небензя: Россия не может смириться с бездействием СБ ООН по конфликту в Газе
ООН, 14 окт - РИА Новости. Россия не может мириться с бездействием Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского урегулирования и поэтому внесла свой проект резолюции, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, где призывает немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта и освободить заложников.
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"В нынешних обстоятельствах Россия не может согласиться c полным бездействием и недостатком какой-либо реакции со стороны Совета безопасности, а также секретариата ООН", - сказал Небензя.
По его словам, ни одна западная делегация не запросила открытого заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
.
«
"Мы убеждены, что Совет безопасности должен положить конец бойне и возобновить мирные переговоры, имея в виду создание Палестинского государства", - отметил он.
"С этой целью мы распространяем проект резолюции СБ ООН, которая призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня и к беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи, а также осуждает насилие и все акты терроризма", - подчеркнул постпред. По его словам, проект открыт к соавторству всех стран-членов ООН.
Небензя указал, что Россия ждет от членов Совбеза комментариев по своему проекту к полудню субботы.
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