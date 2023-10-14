Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 14.10.2023 (обновлено: 21:56 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/obstrel-1902810993.html
ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина
ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина - РИА Новости, 14.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:42
2023-10-14T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902818246_0:167:600:505_1920x0_80_0_0_5f641c9003ee5c1873df4f17524cfc29.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.&quot;В результате обстрела Киевского района на улице Фабзаучной получила ранение женщина, ее анкетные данные уточняются&quot;, — написал глава города.На той же улице пострадало остекление в частных домах, добавил Кулемзин.Незадолго до этого он рассказал о падении украинских снарядов возле торгового центра "Галактика" в столице Донецкой Народной Республики.ВСУ регулярно обстреливают Донецк. В минувший четверг при ударе по больнице № 25 погибли сотрудница медицинского учреждения и мужчина.
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902429149.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902818246_0:111:600:561_1920x0_80_0_0_41ea3795889dbdbe66646317e9a8095e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина

Кулемзин: при обстреле ВСУ в районе ТЦ в Донецке пострадала мирная жительница

© Фото из соцсетейДым после падения украинских снарядов возле ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка
Дым после падения украинских снарядов возле ТЦ Галактика в Киевском районе Донецка
© Фото из соцсетей
Дым после падения украинских снарядов возле ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"В результате обстрела Киевского района на улице Фабзаучной получила ранение женщина, ее анкетные данные уточняются", — написал глава города.

На той же улице пострадало остекление в частных домах, добавил Кулемзин.
Незадолго до этого он рассказал о падении украинских снарядов возле торгового центра "Галактика" в столице Донецкой Народной Республики.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк
13 октября, 08:58
ВСУ регулярно обстреливают Донецк. В минувший четверг при ударе по больнице № 25 погибли сотрудница медицинского учреждения и мужчина.

Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала