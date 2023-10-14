https://ria.ru/20231014/obstrel-1902810993.html

ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина

ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина - РИА Новости, 14.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:42

2023-10-14T19:42

2023-10-14T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902818246_0:167:600:505_1920x0_80_0_0_5f641c9003ee5c1873df4f17524cfc29.jpg

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Киевского района на улице Фабзаучной получила ранение женщина, ее анкетные данные уточняются", — написал глава города.На той же улице пострадало остекление в частных домах, добавил Кулемзин.Незадолго до этого он рассказал о падении украинских снарядов возле торгового центра "Галактика" в столице Донецкой Народной Республики.ВСУ регулярно обстреливают Донецк. В минувший четверг при ударе по больнице № 25 погибли сотрудница медицинского учреждения и мужчина.

https://ria.ru/20231013/obstrel-1902429149.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)