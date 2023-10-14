ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина
Кулемзин: при обстреле ВСУ в районе ТЦ в Донецке пострадала мирная жительница
© Фото из соцсетейДым после падения украинских снарядов возле ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка
© Фото из соцсетей
Дым после падения украинских снарядов возле ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
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"В результате обстрела Киевского района на улице Фабзаучной получила ранение женщина, ее анкетные данные уточняются", — написал глава города.
На той же улице пострадало остекление в частных домах, добавил Кулемзин.
Незадолго до этого он рассказал о падении украинских снарядов возле торгового центра "Галактика" в столице Донецкой Народной Республики.
ВСУ регулярно обстреливают Донецк. В минувший четверг при ударе по больнице № 25 погибли сотрудница медицинского учреждения и мужчина.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.