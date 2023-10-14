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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 14.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска с 10.10 по 18.50 выпустили 14 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:29
2023-10-14T19:29
2023-10-14T19:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска с 10.10 по 18.50 выпустили 14 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Донецк подвергся обстрелам в 17.45, по нему выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Затем украинские войска обстреляли Ясиноватую и выпустили по ней три снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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горловка, донецк, ясиноватая, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой в ДНР