https://ria.ru/20231014/obstrel-1902740918.html

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки - РИА Новости, 14.10.2023

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 100 раз, в том числе село в Белгородском районе было обстреляно... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:38

2023-10-14T12:38

2023-10-14T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 100 раз, в том числе село в Белгородском районе было обстреляно десятью танковыми снарядами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 13 октября. В пятницу украинские военные выпустили 114 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе три взрывных устройства было сброшено с дрона. Кроме того, село в Белгородском районе было атаковано двумя дронами-камикадзе. За отчетный день пострадавших нет, в Краснояружском районе в результате обстрелов повреждена ЛЭП. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов, по селу Наумовка – 3 артиллерийских снаряда. В селе Устинка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, на МАПП "Нехотеевка" – одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Солнцевка – установлено 5 прилетов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, в Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе по селу Логачёвка выпущено 7 минометных снарядов. По данным главы области, в Волоконовском районе три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе по окраинам сел Сподарюшино, Мокрая Орловка и Пороз выпущено в сумме 22 минометных снаряда. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 7 минометных снарядов, по селу Середа – 4 гранатометных выстрела, по хутору Марьино – 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 2 гранатометных выстрела и 11 минометных снарядов", - добавил Гладков. В Краснояружском районе, по словам губернатора, десять раз из артиллерии обстреляли окраину села Графовка. В результате обстрела повреждена ЛЭП, в настоящее время она частично восстановлена. По окраинам сел Теребрено, Прилесье и Староселье выпущено в сумме 15 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231013/obstrely-1902533018.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район