https://ria.ru/20231014/nepal-1902765484.html
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале
Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:59
2023-10-14T14:59
2023-10-14T14:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. Согласно источникам издания, инцидент произошел около 11.25 утра, когда команда российских альпинистов из трех человек попыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы. "Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров", - сообщили источники. Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, россия
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале
Himalayan Times: россиянка упала с высоты 6680 м во время восхождения в Непале