https://ria.ru/20231014/nepal-1902765484.html

СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале

СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале

Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:59

2023-10-14T14:59

2023-10-14T14:59

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. Согласно источникам издания, инцидент произошел около 11.25 утра, когда команда российских альпинистов из трех человек попыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы. "Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров", - сообщили источники. Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии.

https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html

непал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, россия