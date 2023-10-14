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СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале - РИА Новости, 14.10.2023
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14:59 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/nepal-1902765484.html
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале
Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:59
2023-10-14T14:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. Согласно источникам издания, инцидент произошел около 11.25 утра, когда команда российских альпинистов из трех человек попыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы. "Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров", - сообщили источники. Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
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в мире, непал, россия
В мире, Непал, Россия
СМИ: российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале

Himalayan Times: россиянка упала с высоты 6680 м во время восхождения в Непале

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на горный массив Дхаулагири в Непале
Вид на горный массив Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на горный массив Дхаулагири в Непале. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times.
Согласно источникам издания, инцидент произошел около 11.25 утра, когда команда российских альпинистов из трех человек попыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.
«
"Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров", - сообщили источники.
Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии.
Тибет - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
8 октября, 15:32
 
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