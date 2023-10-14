https://ria.ru/20231014/neft-1902705335.html

"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина

"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина - РИА Новости, 14.10.2023

"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина

Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T06:05

2023-10-14T06:05

2023-10-14T10:56

в мире

экономика

цены на нефть

россия

саудовская аравия

владимир путин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

опек

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для австралийского журнала Strategist."Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал ученый.Сайкал отметил, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка. По словам ученого, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится к укреплению отношений с Китаем и Россией. Его страна получила приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, добавил Сайкал.Он также обратил внимание на хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. Эксперт считает, что наследный принц по-дружески общался с российским президентом во время саммитов G20."До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время. <...> Потребителей топлива ждут тяжелые времена", — считает ученый.Ранее ОПЕК заявила, что по итогам сентября страны-участницы выполнили сделку по снижению добычи нефти на 305 процентов. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сократила свою добычу дополнительно на один миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сократила экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231011/prints-1902076062.html

россия

саудовская аравия

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в мире, экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), опек, австралийский национальный университет, брикс