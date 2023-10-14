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"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина - РИА Новости, 14.10.2023
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06:05 14.10.2023 (обновлено: 10:56 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/neft-1902705335.html
"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина
"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина - РИА Новости, 14.10.2023
"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина
Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:05
2023-10-14T10:56
в мире
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
владимир путин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
опек
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для австралийского журнала Strategist."Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал ученый.Сайкал отметил, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка. По словам ученого, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится к укреплению отношений с Китаем и Россией. Его страна получила приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, добавил Сайкал.Он также обратил внимание на хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. Эксперт считает, что наследный принц по-дружески общался с российским президентом во время саммитов G20.&quot;До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время. &lt;...&gt; Потребителей топлива ждут тяжелые времена&quot;, — считает ученый.Ранее ОПЕК заявила, что по итогам сентября страны-участницы выполнили сделку по снижению добычи нефти на 305 процентов. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сократила свою добычу дополнительно на один миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сократила экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.
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в мире, экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), опек, австралийский национальный университет, брикс
В мире, Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ОПЕК, Австралийский национальный университет, БРИКС
"Будет тяжело". Запад встревожен из-за нового друга Путина

Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия твердо контролируют нефтяной рынок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для австралийского журнала Strategist.
«
"Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал ученый.
Сайкал отметил, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка.
По словам ученого, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится к укреплению отношений с Китаем и Россией. Его страна получила приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, добавил Сайкал.
Он также обратил внимание на хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. Эксперт считает, что наследный принц по-дружески общался с российским президентом во время саммитов G20.
«

"До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время. <...> Потребителей топлива ждут тяжелые времена", — считает ученый.

Ранее ОПЕК заявила, что по итогам сентября страны-участницы выполнили сделку по снижению добычи нефти на 305 процентов. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сократила свою добычу дополнительно на один миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сократила экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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В миреЭкономикаЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияВладимир ПутинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ОПЕКАвстралийский национальный университетБРИКС
 
 
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