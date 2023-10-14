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В Москве полиция задержала "победителя шоу Танцы" из-за наркотиков
В Москве полиция задержала "победителя шоу Танцы" из-за наркотиков - РИА Новости, 14.10.2023
В Москве полиция задержала "победителя шоу Танцы" из-за наркотиков
Полицейские задержали в Москве мужчину с марихуаной, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:25
2023-10-14T13:25
2023-10-14T13:25
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве мужчину с марихуаной, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее телеграм-канал Shot утверждал, что в Москве задержан, предположительно, победитель третьего сезона шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрий Щебет. По данным канала, полицейские при досмотре нашли у Щебета сверток с 10 граммами марихуаны. Согласно информации главка МВД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на Звенигородском шоссе. При проверке документов у 31-летнего пассажира полицейские обратили внимание, что он стал заметно нервничать и невнятно ответил на вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества. "В ходе досмотра у гражданина в кармане штанов был обнаружен и изъят свёрток с веществом зелёного цвета. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуану", - сказали в пресс-службе, не назвав имени задержанного. Сейчас по этому факту проводится проверка.
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происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф, наркотики
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ, Наркотики
В Москве полиция задержала "победителя шоу Танцы" из-за наркотиков
МВД: в Москве полиция задержала "победителя шоу Танцы" из-за марихуаны