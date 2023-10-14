https://ria.ru/20231014/most-1902777300.html

Аксенов поблагодарил всех, кто работал над восстановлением Крымского моста

Аксенов поблагодарил всех, кто работал над восстановлением Крымского моста - РИА Новости, 14.10.2023

Аксенов поблагодарил всех, кто работал над восстановлением Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил в Telegram-канале всех причастных за досрочное восстановление Крымского моста. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:10

2023-10-14T16:10

2023-10-14T16:10

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил в Telegram-канале всех причастных за досрочное восстановление Крымского моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в субботу, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, открыто движение машин по всем четырем полосам, "Благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении Крымского моста! Работы завершены раньше срока, важнейший стратегический объект функционирует в штатном режиме. Наши дорожники и мостовики - профессионалы высокого уровня, проявившие настоящий трудовой героизм", - написал Аксенов. Аксенов подчеркнул, что особая благодарность заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. 14 сентября было запущено движение по левой части моста, для замены первого поврежденного пролетного строения был возведен временный рабочий мост. Хуснуллин сообщал, что еще один пролет предстояло заменить на новый, открыть движение полностью планировалось к 1 ноября.

https://ria.ru/20231008/most-1901253480.html

республика крым

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Движение по восстановленному Крымскому мосту Движение по восстановленному Крымскому мосту 2023-10-14T16:10 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту