https://ria.ru/20231014/most-1902743965.html

Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока - РИА Новости, 14.10.2023

Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:59

2023-10-14T12:59

2023-10-14T14:19

республика крым

крымский мост

россия

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902751473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_481ae421ab5907202c43c734232de798.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале."Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!" — написал он.Хуснуллин добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона, отметил вице-премьер.Первоначально полностью восстановить движение планировалось к 1 ноября.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.

https://ria.ru/20231012/marshrut-1902167437.html

https://ria.ru/20231014/toplivo-1902717707.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Движение по восстановленному Крымскому мосту Движение по восстановленному Крымскому мосту 2023-10-14T12:59 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, крымский мост, россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф)