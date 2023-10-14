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Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока - РИА Новости, 14.10.2023
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12:59 14.10.2023 (обновлено: 14:19 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/most-1902743965.html
Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока
Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока - РИА Новости, 14.10.2023
Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока
Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:59
2023-10-14T14:19
республика крым
крымский мост
россия
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале."Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!" — написал он.Хуснуллин добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона, отметил вице-премьер.Первоначально полностью восстановить движение планировалось к 1 ноября.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.
https://ria.ru/20231012/marshrut-1902167437.html
https://ria.ru/20231014/toplivo-1902717707.html
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Движение по восстановленному Крымскому мосту
Движение по восстановленному Крымскому мосту
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республика крым, крымский мост, россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ)
Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

Хуснуллин: все четыре автополосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале.
"Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!" — написал он.
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Хуснуллин добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона, отметил вице-премьер.
Первоначально полностью восстановить движение планировалось к 1 ноября.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.
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Республика КрымКрымский мостРоссияМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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