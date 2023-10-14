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Крупный молокозавод в Иванове восстановит работу - РИА Новости, 14.10.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
18:24 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/molokozavod-1902799894.html
Крупный молокозавод в Иванове восстановит работу
Крупный молокозавод в Иванове восстановит работу - РИА Новости, 14.10.2023
Крупный молокозавод в Иванове восстановит работу
Крупное молокоперерабатывающее предприятие, основанное в 1929 году, прекратившее работу два года назад, восстанавливает работу благодаря новому инвестору,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T18:24
2023-10-14T18:24
ивановская область
ивановская область
иваново
владимир лисин
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 14 окт – РИА Новости. Крупное молокоперерабатывающее предприятие, основанное в 1929 году, прекратившее работу два года назад, восстанавливает работу благодаря новому инвестору, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области. "Известный российский бизнесмен Владимир Лисин восстановит молокозавод в Иванове, на предприятии вновь наладят переработку молока: отремонтируют производственные цеха и оборудование, закупят новые линии. В субботу, 14 октября, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Владимир Лисин побывали на предприятии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что делегация оценила состояние здания и цехов, имеющегося оборудования, организацию производственных процессов. В ходе визита губернатор отметил, что региональные власти изначально искали инвестора для завода. "Важное для нас предприятие, много было в свое время проинвестировано. Мы искали собственника, кто бы мог подхватить и развивать молокопереработку здесь у нас, в Ивановской области. Наши жители достойны качественной, подчеркиваю, продукции по доступным ценам. С Владимиром Сергеевичем мы неоднократно взаимодействовали. Он родился в городе Иваново, и мы говорили, что обязательно должны найти какое-то правильное инвестиционное решение на благо нашего региона. Такое решение было найдено. Начинаем с переработки молока", - процитировали в пресс-службе Воскресенского. В свою очередь, Лисин отметил, что на сегодняшний день все формальности для работы решены. "Хорошо, что сохранилось оборудование не худшее. Но, конечно, придется здесь поковыряться и с точки зрения реконструкции здания, и с точки зрения налаживания [производства]. С вашей помощью, засучив рукава, будем отстраивать производство ивановского качественного молочного продукта", - привели в пресс-службе слова предпринимателя. Строители уже приступили к ремонтным работам в цехах, начат поэтапный набор коллектива. На предприятии ждут сотрудников, которые здесь работали ранее. На первом этапе для возобновления производства здесь потребуется порядка 120 человек. А со следующей недели приступают к работе сотрудники, которым предстоит разработать новую продуктовую линейку для обновленного производства. Для начала это будет молоко и кисломолочная продукция, творог, в дальнейшем ассортимент расширится. Первую продукцию обещают уже весной 2024 года. Поставщиками молока для переработки станут группа "РумелкоАгро" со своих животноводческих комплексов в Тверской области, а также местные ивановские поставщики молока. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области, пояснили в пресс-службы.
https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html
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ивановская область, иваново, владимир лисин, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Иваново, Владимир Лисин, Станислав Воскресенский
Крупный молокозавод в Иванове восстановит работу

Крупный молокозавод в Иванове восстановит работу благодаря инвестору

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиПредставители компании "Румелко Агро"на крупнейшем в Иваново перерабатывающем предприятии, на котором вновь планируется наладить производство
Представители компании Румелко Агрона крупнейшем в Иваново перерабатывающем предприятии, на котором вновь планируется наладить производство - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Представители компании "Румелко Агро"на крупнейшем в Иваново перерабатывающем предприятии, на котором вновь планируется наладить производство
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 14 окт – РИА Новости. Крупное молокоперерабатывающее предприятие, основанное в 1929 году, прекратившее работу два года назад, восстанавливает работу благодаря новому инвестору, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Известный российский бизнесмен Владимир Лисин восстановит молокозавод в Иванове, на предприятии вновь наладят переработку молока: отремонтируют производственные цеха и оборудование, закупят новые линии. В субботу, 14 октября, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Владимир Лисин побывали на предприятии", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что делегация оценила состояние здания и цехов, имеющегося оборудования, организацию производственных процессов.
В ходе визита губернатор отметил, что региональные власти изначально искали инвестора для завода. "Важное для нас предприятие, много было в свое время проинвестировано. Мы искали собственника, кто бы мог подхватить и развивать молокопереработку здесь у нас, в Ивановской области. Наши жители достойны качественной, подчеркиваю, продукции по доступным ценам. С Владимиром Сергеевичем мы неоднократно взаимодействовали. Он родился в городе Иваново, и мы говорили, что обязательно должны найти какое-то правильное инвестиционное решение на благо нашего региона. Такое решение было найдено. Начинаем с переработки молока", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.
В свою очередь, Лисин отметил, что на сегодняшний день все формальности для работы решены. "Хорошо, что сохранилось оборудование не худшее. Но, конечно, придется здесь поковыряться и с точки зрения реконструкции здания, и с точки зрения налаживания [производства]. С вашей помощью, засучив рукава, будем отстраивать производство ивановского качественного молочного продукта", - привели в пресс-службе слова предпринимателя.
Строители уже приступили к ремонтным работам в цехах, начат поэтапный набор коллектива. На предприятии ждут сотрудников, которые здесь работали ранее. На первом этапе для возобновления производства здесь потребуется порядка 120 человек. А со следующей недели приступают к работе сотрудники, которым предстоит разработать новую продуктовую линейку для обновленного производства. Для начала это будет молоко и кисломолочная продукция, творог, в дальнейшем ассортимент расширится. Первую продукцию обещают уже весной 2024 года. Поставщиками молока для переработки станут группа "РумелкоАгро" со своих животноводческих комплексов в Тверской области, а также местные ивановские поставщики молока. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области, пояснили в пресс-службы.
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Ивановская областьИвановская областьИвановоВладимир ЛисинСтанислав Воскресенский
 
 
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