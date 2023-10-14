https://ria.ru/20231014/mo-1902711436.html

Финляндия увеличит производство боеприпасов

Финляндия увеличит производство боеприпасов - РИА Новости, 14.10.2023

Финляндия увеличит производство боеприпасов

Правительство Финляндии совместно с частным бизнесом планирует увеличить производство боеприпасов, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:42

2023-10-14T08:42

2023-10-14T08:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии совместно с частным бизнесом планирует увеличить производство боеприпасов, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном в субботу."Цель - дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путем сотрудничества государства и промышленности", - заявил он. На эти цели также можно получить деньги из фондов, созданных ЕС, ожидается, что финское правительство примет решение о финансировании в ближайшее время, уточняет издание. "Речь идет не о сотнях миллионов евро для государства, а о десятках миллионов", - уточнил Хяккянен. Министр уверен, что проект вызовет интерес у бизнеса, "поскольку торговля боеприпасами вряд ли прекратится в ближайшие годы". "Необходимость наращивания оборонной промышленности - это не дело одного года или двух лет, а долгосрочный проект", - сказал он, объяснив это тем, что "российская угроза быстро не исчезнет". Финляндия стала 31-й страной НАТО 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и североатлантического альянса и достигает 1340 километров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231011/istoschenie-1902145802.html

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финляндия, россия, москва, нато, евросоюз, в мире, безопасность