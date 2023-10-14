Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями
Захарова: попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС являются спекуляциями
© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур "ХАМАС" оружием и боеприпасами" , - отмечается в комментарии.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.