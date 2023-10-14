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Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями - РИА Новости, 14.10.2023
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14:06 14.10.2023 (обновлено: 14:23 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/mid-1902754952.html
Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями
Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями - РИА Новости, 14.10.2023
Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями
Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:06
2023-10-14T14:23
россия
москва
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
украина
мария захарова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур &quot;ХАМАС&quot; оружием и боеприпасами&quot; , - отмечается в комментарии.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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россия, москва, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, украина, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, нато, оон
Россия, Москва, Хамас, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, ООН
Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями

Захарова: попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС являются спекуляциями

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур "ХАМАС" оружием и боеприпасами" , - отмечается в комментарии.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В ВОЗ выразили беспокойство из-за ситуации с питьевой водой в Газе
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РоссияМоскваХамасВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильУкраинаМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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