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В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию - РИА Новости, 14.10.2023
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02:48 14.10.2023 (обновлено: 03:15 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/mid-1902698811.html
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию - РИА Новости, 14.10.2023
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию
Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:48
2023-10-14T03:15
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ООН, 14 окт - РИА Новости. Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, в настоящее время обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела."По вине стран Запада на европейском пространстве разразился серьёзнейший кризис с вовлечением ядерных держав. Из западных столиц не раз раздавалась агрессивная риторика. На этом фоне российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания стратегических рисков", - указал Воронцов.Как отметил дипломат, "эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО".По словам Воронцова, враждебная экспансия США и НАТО с созданием антироссийского плацдарма на Украине поставила под угрозу коренные российские интересы."Заявляя о задаче нанести России "стратегическое поражение" и все глубже вовлекаясь в конфронтацию, Запад балансирует на грани прямого военного столкновения", - подчеркнул замглавы делегации."Таким образом генерируется риск вооружённого конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - подчеркнул Воронцов.Как указал дипломат, именно в этом состоит суть сигналов и предупреждений Москвы Западу. "Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", - пояснил он.
https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html
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россия, сша, в мире, нато, генеральная ассамблея оон, оон, украина
Россия, США, В мире, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию

МИД назвал заблуждением веру США в способность давить на Россию без ущерба

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 14 окт - РИА Новости. Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, в настоящее время обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела.
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"По вине стран Запада на европейском пространстве разразился серьёзнейший кризис с вовлечением ядерных держав. Из западных столиц не раз раздавалась агрессивная риторика. На этом фоне российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания стратегических рисков", - указал Воронцов.
Как отметил дипломат, "эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО".
По словам Воронцова, враждебная экспансия США и НАТО с созданием антироссийского плацдарма на Украине поставила под угрозу коренные российские интересы.
«
"Заявляя о задаче нанести России "стратегическое поражение" и все глубже вовлекаясь в конфронтацию, Запад балансирует на грани прямого военного столкновения", - подчеркнул замглавы делегации.
"Таким образом генерируется риск вооружённого конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - подчеркнул Воронцов.
Как указал дипломат, именно в этом состоит суть сигналов и предупреждений Москвы Западу. "Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", - пояснил он.
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