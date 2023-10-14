https://ria.ru/20231014/mid-1902698811.html
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию - РИА Новости, 14.10.2023
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию
Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:48
2023-10-14T02:48
2023-10-14T03:15
россия
сша
в мире
нато
генеральная ассамблея оон
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
ООН, 14 окт - РИА Новости. Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, в настоящее время обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела."По вине стран Запада на европейском пространстве разразился серьёзнейший кризис с вовлечением ядерных держав. Из западных столиц не раз раздавалась агрессивная риторика. На этом фоне российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания стратегических рисков", - указал Воронцов.Как отметил дипломат, "эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО".По словам Воронцова, враждебная экспансия США и НАТО с созданием антироссийского плацдарма на Украине поставила под угрозу коренные российские интересы."Заявляя о задаче нанести России "стратегическое поражение" и все глубже вовлекаясь в конфронтацию, Запад балансирует на грани прямого военного столкновения", - подчеркнул замглавы делегации."Таким образом генерируется риск вооружённого конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - подчеркнул Воронцов.Как указал дипломат, именно в этом состоит суть сигналов и предупреждений Москвы Западу. "Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", - пояснил он.
https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html
https://ria.ru/20231013/sanktsii-1902413692.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, нато, генеральная ассамблея оон, оон, украина
Россия, США, В мире, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина
В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию
МИД назвал заблуждением веру США в способность давить на Россию без ущерба
ООН, 14 окт - РИА Новости. Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, в настоящее время обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела.
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада
"По вине стран Запада на европейском пространстве разразился серьёзнейший кризис с вовлечением ядерных держав. Из западных столиц не раз раздавалась агрессивная риторика. На этом фоне российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания стратегических рисков", - указал Воронцов.
Как отметил дипломат, "эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО
".
По словам Воронцова, враждебная экспансия США и НАТО с созданием антироссийского плацдарма на Украине
поставила под угрозу коренные российские интересы.
«
"Заявляя о задаче нанести России "стратегическое поражение" и все глубже вовлекаясь в конфронтацию, Запад балансирует на грани прямого военного столкновения", - подчеркнул замглавы делегации.
"Таким образом генерируется риск вооружённого конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - подчеркнул Воронцов.
Как указал дипломат, именно в этом состоит суть сигналов и предупреждений Москвы
Западу. "Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", - пояснил он.
Антонов рассказал о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США