https://ria.ru/20231014/mid-1902698811.html

В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию

В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию - РИА Новости, 14.10.2023

В МИД рассказали, как заблуждаются США при давлении на Россию

Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T02:48

2023-10-14T02:48

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ООН, 14 окт - РИА Новости. Вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, в настоящее время обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела."По вине стран Запада на европейском пространстве разразился серьёзнейший кризис с вовлечением ядерных держав. Из западных столиц не раз раздавалась агрессивная риторика. На этом фоне российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания стратегических рисков", - указал Воронцов.Как отметил дипломат, "эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО".По словам Воронцова, враждебная экспансия США и НАТО с созданием антироссийского плацдарма на Украине поставила под угрозу коренные российские интересы."Заявляя о задаче нанести России "стратегическое поражение" и все глубже вовлекаясь в конфронтацию, Запад балансирует на грани прямого военного столкновения", - подчеркнул замглавы делегации."Таким образом генерируется риск вооружённого конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - подчеркнул Воронцов.Как указал дипломат, именно в этом состоит суть сигналов и предупреждений Москвы Западу. "Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", - пояснил он.

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россия, сша, в мире, нато, генеральная ассамблея оон, оон, украина