https://ria.ru/20231014/metro-1902757604.html

В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро

В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро - РИА Новости, 14.10.2023

В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро

Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:24

2023-10-14T14:24

2023-10-14T14:26

происшествия

москва

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения девушке телесных повреждений", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, злоумышленник в подуличном переходе станции метро "Царицыно" заказал в мини-кафе горячий чай, а затем выплеснул содержимое на сотрудницу кафе, после чего скрылся. Уточняется, что 20-летней девушке потребовалась медпомощь. Прокуратуре удалось установить личность 49-летнего мужчины. "Действия фигуранта квалифицированы по статье 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле", - добавляется в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что инцидент произошел 10 октября, а 13 октября полиция задержала злоумышленника.

https://ria.ru/20220916/izbienie-1817178124.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен