https://ria.ru/20231014/metro-1902757604.html
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро - РИА Новости, 14.10.2023
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро
Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:24
2023-10-14T14:24
2023-10-14T14:26
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения девушке телесных повреждений", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, злоумышленник в подуличном переходе станции метро "Царицыно" заказал в мини-кафе горячий чай, а затем выплеснул содержимое на сотрудницу кафе, после чего скрылся. Уточняется, что 20-летней девушке потребовалась медпомощь. Прокуратуре удалось установить личность 49-летнего мужчины. "Действия фигуранта квалифицированы по статье 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле", - добавляется в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что инцидент произошел 10 октября, а 13 октября полиция задержала злоумышленника.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро
В Мосвке мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро "Царицыно"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения девушке телесных повреждений", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, злоумышленник в подуличном переходе станции метро "Царицыно" заказал в мини-кафе горячий чай, а затем выплеснул содержимое на сотрудницу кафе, после чего скрылся. Уточняется, что 20-летней девушке потребовалась медпомощь.
Прокуратуре удалось установить личность 49-летнего мужчины.
«
"Действия фигуранта квалифицированы по статье 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что инцидент произошел 10 октября, а 13 октября полиция задержала злоумышленника.
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