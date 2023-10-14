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В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро - РИА Новости, 14.10.2023
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14:24 14.10.2023 (обновлено: 14:26 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/metro-1902757604.html
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро - РИА Новости, 14.10.2023
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро
Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:24
2023-10-14T14:26
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения девушке телесных повреждений", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, злоумышленник в подуличном переходе станции метро "Царицыно" заказал в мини-кафе горячий чай, а затем выплеснул содержимое на сотрудницу кафе, после чего скрылся. Уточняется, что 20-летней девушке потребовалась медпомощь. Прокуратуре удалось установить личность 49-летнего мужчины. "Действия фигуранта квалифицированы по статье 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле", - добавляется в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что инцидент произошел 10 октября, а 13 октября полиция задержала злоумышленника.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро

В Мосвке мужчина облил горячим чаем сотрудницу кафе в переходе метро "Царицыно"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе станции метро "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения девушке телесных повреждений", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, злоумышленник в подуличном переходе станции метро "Царицыно" заказал в мини-кафе горячий чай, а затем выплеснул содержимое на сотрудницу кафе, после чего скрылся. Уточняется, что 20-летней девушке потребовалась медпомощь.
Прокуратуре удалось установить личность 49-летнего мужчины.
«
"Действия фигуранта квалифицированы по статье 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что инцидент произошел 10 октября, а 13 октября полиция задержала злоумышленника.
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ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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