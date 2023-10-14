https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html
МИД выразил протест Швейцарии из-за осквернения мемориала русским воинам
МИД выразил протест Швейцарии из-за осквернения мемориала русским воинам - РИА Новости, 14.10.2023
МИД выразил протест Швейцарии из-за осквернения мемориала русским воинам
Российское посольство заявило решительный протест МИД Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году при переходе... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:24
2023-10-14T15:24
2023-10-14T19:10
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российское посольство заявило решительный протест МИД Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году при переходе через Альпы, говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.Нижнюю часть памятника в ущелье Шолленен облили синей краской. "Глубоко возмущены этим актом вандализма", — заявила Захарова.Посольство в Берне потребовало от швейцарского МИД принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных, отметила она.Дипломат напомнила, что мемориал установлен в память о воинах русской армии под командованием А. В. Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение Швейцарской Конфедерации от наполеоновских войск."Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории", — подчеркнула представитель МИД.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А. В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 года" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей войска Наполеона. Памятник не впервые подвергается осквернению — в мае 2022 года его облили желто-голубой краской, а в октябре нарисовали на нем свастику.
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в мире, россия, швейцария, берн (кантон), мария захарова
В мире, Россия, Швейцария, Берн (кантон), Мария Захарова
МИД выразил протест Швейцарии из-за осквернения мемориала русским воинам
РФ заявила протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам Суворова
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Российское посольство заявило решительный протест МИД Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году при переходе через Альпы, говорится в комментарии
официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Нижнюю часть памятника в ущелье Шолленен облили синей краской.
"Глубоко возмущены этим актом вандализма", — заявила Захарова.
Посольство в Берне потребовало от швейцарского МИД принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных, отметила она.
Дипломат напомнила, что мемориал установлен в память о воинах русской армии под командованием А. В. Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение Швейцарской Конфедерации от наполеоновских войск.
"Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории", — подчеркнула представитель МИД.
Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А. В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 года" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей войска Наполеона. Памятник не впервые подвергается осквернению — в мае 2022 года его облили желто-голубой краской, а в октябре нарисовали на нем свастику.
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