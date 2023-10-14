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В МЧС рассказали, когда можно объявлять штормовое предупреждение - РИА Новости, 14.10.2023
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02:53 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/mchs-1902699278.html
В МЧС рассказали, когда можно объявлять штормовое предупреждение
В МЧС рассказали, когда можно объявлять штормовое предупреждение - РИА Новости, 14.10.2023
В МЧС рассказали, когда можно объявлять штормовое предупреждение
Основанием для объявления штормового предупреждения в регионах страны может стать прогноз синоптиков о порывах ветра скоростью более 15 метров в секунду,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:53
2023-10-14T02:53
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основанием для объявления штормового предупреждения в регионах страны может стать прогноз синоптиков о порывах ветра скоростью более 15 метров в секунду, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале. "Штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 15 метров в секунду", - говорится в сообщении министерства. Ведомство отмечает, что такие порывы ветра очень опасны: может произойти обрушение конструкций и падение деревьев. Спасатели напоминают, что по шкале Босфора слабый ветер дует со скоростью 3,4-5,4 метра в секунду. К сильному ветру относятся порывы скоростью от 10,8 до 13,8 метра в секунду, а к штормовому - 20,8-24,4 метра в секунду. "ПоберЕжник, глубИнник, голомЯнник – так поморы в Архангельской области называют северо-западный румб ветра. Он вызывает шторм в Белом море, нагонное повышение уровней воды в реках", - заключает МЧС России.
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россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В МЧС рассказали, когда можно объявлять штормовое предупреждение

МЧС: предупреждение объявляют при скорости ветра свыше 15 метров в секунду

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди в шторм
Люди в шторм - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди в шторм. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основанием для объявления штормового предупреждения в регионах страны может стать прогноз синоптиков о порывах ветра скоростью более 15 метров в секунду, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
«
"Штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 15 метров в секунду", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство отмечает, что такие порывы ветра очень опасны: может произойти обрушение конструкций и падение деревьев.
Спасатели напоминают, что по шкале Босфора слабый ветер дует со скоростью 3,4-5,4 метра в секунду. К сильному ветру относятся порывы скоростью от 10,8 до 13,8 метра в секунду, а к штормовому - 20,8-24,4 метра в секунду.
"ПоберЕжник, глубИнник, голомЯнник – так поморы в Архангельской области называют северо-западный румб ветра. Он вызывает шторм в Белом море, нагонное повышение уровней воды в реках", - заключает МЧС России.
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Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели
10 октября, 09:00
 
РоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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