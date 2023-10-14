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В Мариуполе восстановят морской порт - РИА Новости, 14.10.2023
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13:54 14.10.2023 (обновлено: 14:22 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/mariupol-1902752030.html
В Мариуполе восстановят морской порт
В Мариуполе восстановят морской порт - РИА Новости, 14.10.2023
В Мариуполе восстановят морской порт
Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой"... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:54
2023-10-14T14:22
общество
мариуполь
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
донбасс
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МАРИУПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Юлия Максимова. "Сейчас Мариупольский порт переживает свое третье восстановление. Так как он является очень важным инфраструктурным звеном этих территорий, порт всегда был морскими воротами всего Донбасса. Он был очень важен для промышленников этих мест: для предприятий угольной промышленности, металлургической промышленности, для землевладельцев, которые здесь производят зерно", - рассказала Максимова. "Поэтому, без всяких сомнений, конечно же, порт будет восстановлен и будет работать на полную мощь, как работал ранее", - подчеркнула она. Уже сейчас, отметила собеседница агентства, через порт Мариуполя идет отгрузка зерна, продукции металлургических предприятий новых регионов, которая в дальнейшем направляется в российские регионы. В Мариуполь в свою очередь доставляются стройматериалы для возведения нового жилья, указала она. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что федеральное правительство выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. ФАУ "РосКапСтрой" (подведомственное учреждение Минстроя России) является оператором поставок строительных материалов в морском порту Мариуполя.
https://ria.ru/20230813/mariupol-1889777222.html
мариуполь
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60
353
60
Директор ФАУ "РосКапСтрой" о восстановлении морского порта Мариуполя
Директор ФАУ "РосКапСтрой" о восстановлении морского порта Мариуполя
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общество, мариуполь, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), донбасс
Общество, Мариуполь, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Донбасс
В Мариуполе восстановят морской порт

"РосКапСтрой": порт Мариуполя будет восстановлен и заработает на полную мощность

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Юлия Максимова.
«
"Сейчас Мариупольский порт переживает свое третье восстановление. Так как он является очень важным инфраструктурным звеном этих территорий, порт всегда был морскими воротами всего Донбасса. Он был очень важен для промышленников этих мест: для предприятий угольной промышленности, металлургической промышленности, для землевладельцев, которые здесь производят зерно", - рассказала Максимова.
"Поэтому, без всяких сомнений, конечно же, порт будет восстановлен и будет работать на полную мощь, как работал ранее", - подчеркнула она.
Уже сейчас, отметила собеседница агентства, через порт Мариуполя идет отгрузка зерна, продукции металлургических предприятий новых регионов, которая в дальнейшем направляется в российские регионы. В Мариуполь в свою очередь доставляются стройматериалы для возведения нового жилья, указала она.
В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что федеральное правительство выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя.
ФАУ "РосКапСтрой" (подведомственное учреждение Минстроя России) является оператором поставок строительных материалов в морском порту Мариуполя.
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ОбществоМариупольМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Донбасс
 
 
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