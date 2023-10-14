https://ria.ru/20231014/mariupol-1902752030.html

В Мариуполе восстановят морской порт

В Мариуполе восстановят морской порт - РИА Новости, 14.10.2023

В Мариуполе восстановят морской порт

Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой"... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:54

2023-10-14T13:54

2023-10-14T14:22

общество

мариуполь

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902756898_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd600913e5b57e966ec101f559e51c58.jpg

МАРИУПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Юлия Максимова. "Сейчас Мариупольский порт переживает свое третье восстановление. Так как он является очень важным инфраструктурным звеном этих территорий, порт всегда был морскими воротами всего Донбасса. Он был очень важен для промышленников этих мест: для предприятий угольной промышленности, металлургической промышленности, для землевладельцев, которые здесь производят зерно", - рассказала Максимова. "Поэтому, без всяких сомнений, конечно же, порт будет восстановлен и будет работать на полную мощь, как работал ранее", - подчеркнула она. Уже сейчас, отметила собеседница агентства, через порт Мариуполя идет отгрузка зерна, продукции металлургических предприятий новых регионов, которая в дальнейшем направляется в российские регионы. В Мариуполь в свою очередь доставляются стройматериалы для возведения нового жилья, указала она. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что федеральное правительство выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. ФАУ "РосКапСтрой" (подведомственное учреждение Минстроя России) является оператором поставок строительных материалов в морском порту Мариуполя.

https://ria.ru/20230813/mariupol-1889777222.html

мариуполь

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Директор ФАУ "РосКапСтрой" о восстановлении морского порта Мариуполя Директор ФАУ "РосКапСтрой" о восстановлении морского порта Мариуполя 2023-10-14T13:54 true PT9M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), донбасс