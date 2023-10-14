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Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 14.10.2023
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Культура
 
15:06 14.10.2023 (обновлено: 16:40 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/luvr-1902766562.html
Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва
Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 14.10.2023
Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва
Около трёх тысяч посетителей одного из самых известных музеев в мире парижского Лувра были эвакуированы из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:06
2023-10-14T16:40
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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Около трёх тысяч посетителей одного из самых известных музеев в мире парижского Лувра были эвакуированы из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе, сообщила в субботу газета Parisien. Ранее Лувр сообщил о решении закрыть свои двери для посетителей "по соображениям безопасности". Заявление прозвучало после того, как накануне во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. "По нашей информации, речь идёт об угрозе взрыва бомбы, прозвучавшей, когда в музее находились около трёх тысяч человек, которых пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении газеты. По словам представителя Лувра, музей получил письменное сообщение с предупреждением о "риске для музея и его посетителей", пишет Parisien. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20231014/polsha-1902751887.html
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в мире, россия, франция, исламское государство, безопасность
В мире, Россия, Франция, Исламское государство, Безопасность, Культура
Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Parisien: около трех тысяч посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

© AP Photo / Thomas PadillaПолицейские машины возле Лувра. 14 октября 2023
Полицейские машины возле Лувра. 14 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Thomas Padilla
Полицейские машины возле Лувра. 14 октября 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Около трёх тысяч посетителей одного из самых известных музеев в мире парижского Лувра были эвакуированы из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе, сообщила в субботу газета Parisien.
Ранее Лувр сообщил о решении закрыть свои двери для посетителей "по соображениям безопасности". Заявление прозвучало после того, как накануне во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
Мужчина, который угрожал взорвать себя, стоит на памятнике на площади Пилсудского в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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"По нашей информации, речь идёт об угрозе взрыва бомбы, прозвучавшей, когда в музее находились около трёх тысяч человек, которых пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении газеты.
По словам представителя Лувра, музей получил письменное сообщение с предупреждением о "риске для музея и его посетителей", пишет Parisien.
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).
В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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