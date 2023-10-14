https://ria.ru/20231014/luvr-1902766562.html

Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 14.10.2023

Три тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Около трёх тысяч посетителей одного из самых известных музеев в мире парижского Лувра были эвакуированы из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:06

2023-10-14T15:06

2023-10-14T16:40

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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Около трёх тысяч посетителей одного из самых известных музеев в мире парижского Лувра были эвакуированы из-за угрозы взрыва после получения сообщений о бомбе, сообщила в субботу газета Parisien. Ранее Лувр сообщил о решении закрыть свои двери для посетителей "по соображениям безопасности". Заявление прозвучало после того, как накануне во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. "По нашей информации, речь идёт об угрозе взрыва бомбы, прозвучавшей, когда в музее находились около трёх тысяч человек, которых пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении газеты. По словам представителя Лувра, музей получил письменное сообщение с предупреждением о "риске для музея и его посетителей", пишет Parisien. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20231014/polsha-1902751887.html

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в мире, россия, франция, исламское государство, безопасность