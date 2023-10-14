Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/lobbi-1902697696.html
Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине
Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине - РИА Новости, 14.10.2023
Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине
США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:25
2023-10-14T02:25
в мире
сша
украина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".&quot;&quot;Я посмеялся над заявлением Остина (министр обороны США. — Прим. ред.), что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине&quot;, — поделился эксперт.Джонсон заметил, что те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, "еще даже не существуют" и не будут произведены в ближайшее время. По мнению аналитика, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. Это позволит Израилю получать поставки в приоритетном порядке.&quot;Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия&quot;, — отметил Джонсон.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902685413.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Украина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".
«

""Я посмеялся над заявлением Остина (министр обороны США. — Прим. ред.), что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине", — поделился эксперт.

Джонсон заметил, что те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, "еще даже не существуют" и не будут произведены в ближайшее время.
По мнению аналитика, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. Это позволит Израилю получать поставки в приоритетном порядке.
«

"Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия", — отметил Джонсон.

Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского
Вчера, 22:39
 
В миреСШАУкраинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала