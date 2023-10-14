Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".
«
""Я посмеялся над заявлением Остина (министр обороны США. — Прим. ред.), что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине", — поделился эксперт.
Джонсон заметил, что те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, "еще даже не существуют" и не будут произведены в ближайшее время.
По мнению аналитика, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. Это позволит Израилю получать поставки в приоритетном порядке.
«
"Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия", — отметил Джонсон.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.