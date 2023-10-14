https://ria.ru/20231014/lobbi-1902697696.html

Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине

Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине - РИА Новости, 14.10.2023

Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине

США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T02:25

2023-10-14T02:25

2023-10-14T02:25

в мире

сша

украина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".""Я посмеялся над заявлением Остина (министр обороны США. — Прим. ред.), что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине", — поделился эксперт.Джонсон заметил, что те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, "еще даже не существуют" и не будут произведены в ближайшее время. По мнению аналитика, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. Это позволит Израилю получать поставки в приоритетном порядке."Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия", — отметил Джонсон.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902685413.html

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украина

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в мире, сша, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году